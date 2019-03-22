Бизнес / ТЭК

«Газпром» признал СПГ своим основным конкурентом

Рост поставок сжиженного газа в Европу сдерживает экспорт монополии

После трех последовательно установленных рекордов экспорта в Европу «Газпром» столкнулся с трудностями в попытках удержать заданную планку. За два с половиной месяца 2019 г. компания поставила на ключевой для себя рынок только 40,8 млрд куб. м газа, на 8,2% меньше чем за тот же период прошлого года.

«[2019] Год обещает быть сложным», – цитирует начальника Управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергея Комлева корпоративное издание монополии. Одной из основных угроз положению «Газпрома» в Европе станет резко возросшая конкуренция с СПГ, следует из анализа европейского рынка, опубликованного компанией.

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Комментарии
Лукоп
04:50 22.03.2019
Да ерунда это всё, известно что СПГ не существует!
00
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