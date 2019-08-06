Российская нефть торгуется с рекордной премией к европейской

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Партии нефти Urals по 80 000 т в Средиземноморье на прошлой неделе торговалась с рекордной премией к котировке североморской датированной в порту Аугуста (считается на базе североморских месторождений, включая Brent), сообщает агентство Argus.

Премия составила $1,3 за баррель, сообщает агентство. Это рекорд с 1990 г., с момента начала наблюдений.

Цену Urals поддержала информация о снижении поставок из Новороссийска в августе примерно на 7% по сравнению с июлем – до 550 000 баррелей в сутки, отмечает Argus. По данным трейдеров, Litasco, торговое подразделение «Лукойла», третью неделю безуспешно повышает ценовую заявку в попытке приобрести августовские партии Urals с отгрузкой из Новороссийска, пишет Argus, добавляя, что сообщений о сделках не поступало. «Ведомости» ожидают комментарий Litasco.

Выросла привлекательность арбитражных поставок в Средиземноморье балтийских партий Urals – премия с отгрузкой из портов Балтики составила $0,8 за баррель (порт Роттердам) относительно североморской датированной.

Urals торгуется с премией из-за снижения предложения тяжелой нефти из Ирана, Ливии и Венесуэлы, говорит аналитик АКРА Василий Танурков. Иран снизил экспорт в Европу в 4 раза до 100 000 баррелей в день, а Ливия из-за политической нестабильности в очередной раз закрыла месторождение Эль Шарара, которое обеспечивало 300 000 баррелей в сутки тяжелой нефти, говорит Танурков.

«Ценовые дифференциалы между различными сортами нефти часто меняются под воздействием множества факторов. На прошлой неделе средние котировки Urals действительно почти на $1,1 за баррель превышали Brent, это нетипичная ситуация – обычно Urals торгуется с дисконтном $1–2 из-за более высокой серности», – комментирует директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Он признает, что рост спроса на Urals может быть связан с падением иранского экспорта, но не видит фундаментальных факторов, которые привели бы к устойчивому росту котировок Urals относительно Brent. «Напротив, из-за ужесточения требований к серности судового топлива IMO 2020 дисконт Urals к Brent может увеличиться», – считает Маринченко.