Производители водки просят поднять ее минимальную цену с нового года

Евгений Разумный / Ведомости

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) направил в Минфин предложение о повышении минимальной розничной цены (МРЦ) на водку на 8,4% до 233 руб. за бутылку 0,5 л. Об этом рассказал президент союза Игорь Косарев на Московском финансовом форуме в пятницу, слова Косарева приводит агентство «Интерфакс».

Косарев подтвердил «Ведомостям», что союз направил такое предложение. Он напомнил: с 1 января 2020 г. повышается акциз на водку с 523 руб. за литр чистого спирта до 544 руб. Кроме того, из-за активизации экспорта подорожала пшеница, а она – основа спиртового производства, говорит Косарев.

Выросли цены и на стекло. «В течение последних 10 лет у нас не инвестировались средства в стекольное производство, и заводы, которые за это время не строили новые печи, сейчас достаточно резко поднимают цены на стекло. В среднем цена на рынке выросла на 15%», – заявил Косарев. По его мнению, эти факторы должны быть учтены при формировании минимальной розничной цены. Ответа Минфина на этот счет союз пока не получал, говорит Косарев.

За повышение минимальной цены выступают и производители коньяка. Минимальная цена должна быть на уровне 400–450 руб. за 0,5 л, приводит «Интерфакс» слова директора Кизлярского коньячного завода Евгения Дружинина. Сейчас МРЦ на коньяк – 388 руб., т. е. предлагается повышение на 3–15%.

Минимальные цены на алкоголь устанавливает Минфин. Последний раз они повышались с 1 января 2019 г.: на водку – с 205 до 215 руб., на коньяк – с 371 до 388 руб. за 0,5 л. В России также действует минимальная цена на шампанское – 164 руб. за бутылку 0,75 л. Ранее Минфин предлагал повысить ее до 207 руб.

Представитель Минфина пока не ответил на вопросы «Ведомостей». Получить комментарий Союзконьяка не удалось.