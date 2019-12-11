«Трансконтейнер» интересуется долей РЖД в железнодорожном операторе
Крупнейший в России контейнерный оператор «Трансконтейнер» рассматривает возможность покупки доли РЖД в железнодорожном операторе «Русская тройка». Вопрос об участии в его капитале совет директоров «Трансконтейнера» решит в четверг, 12 декабря, следует из сообщения оператора.
На 20 декабря назначен открытый аукцион по продаже 25% плюс 1 акция «Русской тройки», принадлежащих РЖД. «Трансконтейнер» планирует приобрести эту долю, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с деятельностью компании. Представитель «Трансконтейнера» от комментариев отказался.
Процедура предусматривает англо-голландский аукцион: на первом этапе – на повышение стоимости, в случае отсутствия предложений – на понижение. Стартовая цена – 622 млн руб., минимальная – 527,3 млн руб. Шаг аукциона составит 5 млн руб. за исключением первого шага для первого этапа (3 млн руб.) и последнего – для второго этапа (4,7 млн руб.), но он может быть изменен по решению тендерной комиссии. При этом РЖД отмечает, что будет соблюдено преимущественное право приобретения акционером доли «по цене предложения третьему лицу». 75% минус 1 акция «Русской тройки» принадлежит Fesco.