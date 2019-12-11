«Трансконтейнер» интересуется долей РЖД в железнодорожном операторе

Процедура предусматривает англо-голландский аукцион: на первом этапе – на повышение стоимости, в случае отсутствия предложений – на понижение. Стартовая цена – 622 млн руб., минимальная – 527,3 млн руб. Шаг аукциона составит 5 млн руб. за исключением первого шага для первого этапа (3 млн руб.) и последнего – для второго этапа (4,7 млн руб.), но он может быть изменен по решению тендерной комиссии. При этом РЖД отмечает, что будет соблюдено преимущественное право приобретения акционером доли «по цене предложения третьему лицу». 75% минус 1 акция «Русской тройки» принадлежит Fesco.