«Аэрофлот» переводит рейсы в Китай в отдельный терминал
Международные рейсы авиакомпании по другим направлениям, выполняемые сейчас из терминала F, будут переведены в другие терминалы – D, E, C, говорится в сообщении авиаперевозчика.
«Аэрофлот» – единственный регулярный российский перевозчик из Москвы в Китай. Он выполняет в общей сложности шесть рейсов в Китай и обратно в сутки. Авиакомпания летает в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин, а также по направлениям, выполняемым в рамках кодшеринга с китайскими авиакомпаниями China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань). Другие авиакомпании из Москвы по этим направлениям не летают; S7, «Уральские авиалинии» летают в Китай из своих региональных хабов – Новосибирска и Екатеринбурга.
Чартерные авиакомпании Azur Air, Nordwind, I Fly уже прекратили завоз туристов в Китай с 24 января и занимаются только вывозом.
Ранее «Аэрофлот» предоставил пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты без штрафных санкций по всем направлениям авиакомпании в Китай и из него. Билеты с вылетом в период с 24 января по 7 февраля можно вернуть или изменить дату вылета позднее 29 февраля.
По последним данным госкомиссии по здравоохранению в КНР, коронавирусом заразились 9809 человек, 213 скончались. За последние сутки прирост составил более 25%. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в китайской провинции Хубэй (5806). Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 15,7% – в тяжелой (1527).
Кроме Китая случаи заболевания коронавирусом зафиксированы еще в 19 странах: в Австралии, Вьетнаме, Германии, Канаде, Корее, Камбодже, Малайзии, Непале, Таиланде, Сингапуре, США, Франции, Шри-Ланке, Японии, на Филиппинах, в Индии, Италии, Финляндии и ОАЭ. В России заболевших нет. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.