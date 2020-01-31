«Аэрофлот» переводит рейсы в Китай в отдельный терминал

«Аэрофлот» – единственный регулярный российский перевозчик из Москвы в Китай. Он выполняет в общей сложности шесть рейсов в Китай и обратно в сутки. Авиакомпания летает в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин, а также по направлениям, выполняемым в рамках кодшеринга с китайскими авиакомпаниями China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань). Другие авиакомпании из Москвы по этим направлениям не летают; S7, «Уральские авиалинии» летают в Китай из своих региональных хабов – Новосибирска и Екатеринбурга.