Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев

Варичев окончил Московский авиационно-технологический институт, служил на Байконуре. Работал в НПО «Энергия» им. Сергея Королева, с 1991 г. работал в металлургической отрасли. В 2006 г. он пришел в «Металлоинвест» на должность коммерческого директора. До этого он работал в его структурах: был гендиректором Михайловского ГОКа (крупнейший добывающий актив компании в Курской области. — «Ведомости»), первым заместителем и заместителем гендиректора по коммерческим вопросам «Уральской стали». В 2013 г. Варичев возглавил «Металлоинвест». С 2016 г. топ-менеджер также был депутатом Курской областной думы шестого созыва. Был членом партии «Единая Россия».