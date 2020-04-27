Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев

Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей ВаричевПричиной смерти могла быть двусторонняя пневмония
На 53-м году жизни умер гендиректор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации. Она не уточнила причину смерти. Председатель Курской областной думы Николай Жеребилов заявил ТАСС, что Варичев умер днем 27 апреля в одной из больниц в Москве.
Первым о смерти Варичева сообщил Forbes. По информации источников издания, причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Топ-менеджер проходил лечение в одной из частных столичных клиник, уточнили источники. Последние дни Варичев был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сказал один из источников. Топ-менеджеру сделали два теста на COVID-19, оба раза был получен отрицательный результат, сообщил Forbes знакомый семьи.
Информацию о смерти Варичева от пневмонии «Ведомостям» подтвердили собеседник, близкий к членам одной из бизнес-ассоциаций, в которых он состоял, и собеседник из крупного делового объединения.
«Металлоинвест» на 100% принадлежит USM Holdings Алишера Усманова. Компания является крупнейшим в мире производителем горячебрикетированного железа и крупнейшим в России производителем железорудного сырья (40,2 млн т желруды по итогам 2019 г.). Крупнейшими предприятиями «Металлоинвеста» являются Лебединский и Михайловский ГОКи, а также предприятия «Уральская сталь» и «Уралметком».
Варичев окончил Московский авиационно-технологический институт, служил на Байконуре. Работал в НПО «Энергия» им. Сергея Королева, с 1991 г. работал в металлургической отрасли. В 2006 г. он пришел в «Металлоинвест» на должность коммерческого директора. До этого он работал в его структурах: был гендиректором Михайловского ГОКа (крупнейший добывающий актив компании в Курской области. — «Ведомости»), первым заместителем и заместителем гендиректора по коммерческим вопросам «Уральской стали». В 2013 г. Варичев возглавил «Металлоинвест». С 2016 г. топ-менеджер также был депутатом Курской областной думы шестого созыва. Был членом партии «Единая Россия».
Позже пресс-служба «Металлоинвеста» подтвердила, что Варичев скоропостижно скончался 27 апреля после тяжелой болезни. «Ушел блестящий руководитель, волевой профессионал и, главное, близкий мне человек. К несчастью, Андрей покинул нас в молодом возрасте и на пике своей карьеры. Он стоял у истоков «Металлоинвеста» и многие годы руководил им с присущей ему страстью», — приводятся в сообщении компании слова основателя USM Усманова.
«Ведомости» также направили запрос в Российский союз промышленников и предпринимателей, где Варичев возглавлял комитет по разрешительной и контрольно-надзорной деятельности и в администрации Курской области.
10 апреля Варичев дал интервью «Коммерсанту». Он сообщил газете, что в ноябре – декабре «перенес достаточно тяжелое недомогание». Топ-менеджер не исключил, что мог заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19. Варичев также рассказал, что «Металлоинвест» начал реагировать на распространение коронавируса еще в начале марта. Однако группа не может полностью приостановить работу предприятий, так как это производство непрерывного цикла. Он утверждал, что оперативный штаб компании круглосуточно следит за ситуацией. «Вирус обязательно отступит, а понимание важности здорового образа жизни для иммунитета, долголетия, энергии и работоспособности останется. Нам всем важно извлечь уроки и сделать правильные выводы», — говорил Варичев.