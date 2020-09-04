Wildberries начал принимать товары от поставщиков через пункты выдачи заказов

По собственным данным компании, сейчас с маркетплейсом сотрудничают около 53 000 продавцов, 23 000 из которых являются индивидуальными предпринимателями и около 3000 – самозанятыми. В компании заявляют, что новая услуга будет доступна для более чем половины поставщиков, т. е. для 27 000 селлеров. Услуга поставки товаров через пункты выдачи заказов будет бесплатной, объем груза ограничивается одним кубическим метром. Для осуществления доставки продавец может выбрать любой удобный пункт выдачи заказа в личном кабинете, а специалисты компании направят в распределительные центры ритейлера.