Wildberries начал принимать товары от поставщиков через пункты выдачи заказов

Wildberries начал принимать товары от поставщиков через пункты выдачи заказовЭто первое подобное логистическое решение среди российских маркетплейсов
Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries запустил приемку малогабаритных товаров у поставщиков через пункты выдачи заказов клиентам, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Услуга доступна в 16 регионах страны – Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Краснодаре, Новосибирске и др.
Всего на данный момент работает 2500 пунктов выдачи заказов с подобной функцией, в дальнейшем их число будет увеличиваться, уточнил представитель компании. Это первое подобное логистическое решение в России, отмечают в компании.
«Теперь продавцам Wildberries не нужно отвозить товар в крупные распределительные центры компании», – передали через представителя слова директора по развитию Wildberries Вячеслава Иващенко.
По собственным данным компании, сейчас с маркетплейсом сотрудничают около 53 000 продавцов, 23 000 из которых являются индивидуальными предпринимателями и около 3000 – самозанятыми. В компании заявляют, что новая услуга будет доступна для более чем половины поставщиков, т. е. для 27 000 селлеров. Услуга поставки товаров через пункты выдачи заказов будет бесплатной, объем груза ограничивается одним кубическим метром. Для осуществления доставки продавец может выбрать любой удобный пункт выдачи заказа в личном кабинете, а специалисты компании направят в распределительные центры ритейлера.
Ранее «Ведомости» писали, что из-за коронавируса и режима самоизоляции многие малые предприятия лишились офлайновых продаж. Из-за этого компании начали активно выходить на маркетплейсы, такие как Ozon, Wildberries, «Беру!», Goods.ru и др. Маркетплейсы запустили упрощенную регистрацию для предпринимателей с электронно-цифровой подписью. Процедура регистрации на портале поставщиков Wildberries в начале апреля была сокращена с 2–3 дней до пяти минут и проходит полностью дистанционно.
С начала апреля количество селлеров на Wildberries увеличилось на 22 000 – это сподвигло компанию искать новые логистические решения, которые бы упростили доступ поставщиков к выходу на онлайн-площадку и расширили ассортимент маркетплейса, говорит представитель ритейлера. Оборот Wildberries в первом полугодии вырос на 110% и достиг 178,7 млрд руб.