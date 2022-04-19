«Инвитро» начала продавать БАДы под собственной маркой

Группа компаний «Инвитро», специализирующаяся на лабораторной диагностике и медицинской помощи, начала продавать биологически активные добавки (БАД) под собственной торговой маркой. Об этом «Ведомостям» сообщил ее директор по продажам Филипп Сапронов. По его словам, на первом этапе компания предложит линейку БАДов, состоящую из шести позиций: она включает в себя витаминные комплексы и отдельные продукты с цинком, магнием и D3. В дальнейшем ассортимент в этом сегменте планируется расширить. Запуск продажи БАДов Сапронов объясняет продолжением развития собственной торговой марки, которая уже включает тесты для самовзятия биоматериала, антисептики, медизделия, косметические средства и проч. Выпускать их планируется на площадках отечественных производителей «Квадрат-С», «Скальный» и «В-мин+», а продавать более чем в 1300 собственных медицинских офисах и интернет-магазине «Инвитро», а также на площадках маркетплейсов Ozon и «Яндекс.Маркет».