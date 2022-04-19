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«Инвитро» начала продавать БАДы под собственной маркой

Лабораторные сети все чаще используют свои бренды, ставшие известными в пандемию
Анна Киселева
«Инвитро» не единственная лабораторная сеть, которая хочет заработать на продаже БАДов / Александр Кряжев / РИА Новости

Группа компаний «Инвитро», специализирующаяся на лабораторной диагностике и медицинской помощи, начала продавать биологически активные добавки (БАД) под собственной торговой маркой. Об этом «Ведомостям» сообщил ее директор по продажам Филипп Сапронов. По его словам, на первом этапе компания предложит линейку БАДов, состоящую из шести позиций: она включает в себя витаминные комплексы и отдельные продукты с цинком, магнием и D3. В дальнейшем ассортимент в этом сегменте планируется расширить. Запуск продажи БАДов Сапронов объясняет продолжением развития собственной торговой марки, которая уже включает тесты для самовзятия биоматериала, антисептики, медизделия, косметические средства и проч. Выпускать их планируется на площадках отечественных производителей «Квадрат-С», «Скальный» и «В-мин+», а продавать более чем в 1300 собственных медицинских офисах и интернет-магазине «Инвитро», а также на площадках маркетплейсов Ozon и «Яндекс.Маркет».

Инвестиции в запуск проекта Сапронов не раскрыл. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает затраты на это в 5–10 млн руб. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов считает, что компания могла вложить в создание линейки БАДов больше – 12–18 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных