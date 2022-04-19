«Инвитро» начала продавать БАДы под собственной маркой

«Инвитро» начала продавать БАДы под собственной маркойЛабораторные сети все чаще используют свои бренды, ставшие известными в пандемию
Группа компаний «Инвитро», специализирующаяся на лабораторной диагностике и медицинской помощи, начала продавать биологически активные добавки (БАД) под собственной торговой маркой. Об этом «Ведомостям» сообщил ее директор по продажам Филипп Сапронов. По его словам, на первом этапе компания предложит линейку БАДов, состоящую из шести позиций: она включает в себя витаминные комплексы и отдельные продукты с цинком, магнием и D3. В дальнейшем ассортимент в этом сегменте планируется расширить. Запуск продажи БАДов Сапронов объясняет продолжением развития собственной торговой марки, которая уже включает тесты для самовзятия биоматериала, антисептики, медизделия, косметические средства и проч. Выпускать их планируется на площадках отечественных производителей «Квадрат-С», «Скальный» и «В-мин+», а продавать более чем в 1300 собственных медицинских офисах и интернет-магазине «Инвитро», а также на площадках маркетплейсов Ozon и «Яндекс.Маркет».
Инвестиции в запуск проекта Сапронов не раскрыл. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает затраты на это в 5–10 млн руб. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов считает, что компания могла вложить в создание линейки БАДов больше – 12–18 млн руб.