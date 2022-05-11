Украина сократила на четверть транзит российского газа в Европу

В случае срыва поставок газа в Европу покупатели могут требовать от «Газпрома» не только возмещения убытков, но и уплаты неустоек, отметил юрист Forward Legal Олесь Груздев. По его словам, эти требования могут рассматриваться в одном из международных коммерческих арбитражей. «Газпром», по мнению юриста, может выдвинуть аргумент, что непоставка газа связана с действиями третьего лица – Украины. «Но успех этого аргумента в споре выглядит крайне сомнительным не только по политическим причинам, но и по юридическим», – отметил Груздев. Он объяснил это тем, что в глазах европейских покупателей вся ответственность за недопоставку газа ложится на «Газпром».