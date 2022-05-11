Украина сократила на четверть транзит российского газа в Европу

Украина сократила на четверть транзит российского газа в ЕвропуНедостающие объемы Германия компенсирует за счет поставок из Норвегии и Нидерландов
Транзит газа из России через Украину 11 мая снизился на 24% до 72 млн куб. м в сутки, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Накануне заявка на прокачку российского газа составляла 95,8 млн куб. м. Данные о снижении транзита подтверждаются также украинской госкомпанией «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ), которая приняла от российской компании заявку на прокачку 72 млн куб. м.
Газ «Газпрома» перед попаданием на территорию Украины сейчас проходит через две российские газоизмерительные станции (ГИС) – «Суджу» в Курской области и «Сохрановку» в Ростовской. Последняя работает через компрессорную станцию (КС) «Новопсков». ОГТСУ 10 мая заявил, что из–за форс–мажорных обстоятельств не может принимать газ через ГИС «Сохрановка» и «Новопсков» из–за утраты контроля над КС. Под форс–мажором украинская компания понимала, в частности, некое вмешательство в работу КС («Ведомости» писали об этом 10 мая).
10 мая Куприянов отмечал, что «Газпром» не имеет подтверждений форс-мажора и не видит препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. «Украинские специалисты все это время спокойно работали на ГИС «Сохрановка» и КС «Новопсков» и продолжают это делать», – говорил представитель «Газпрома».
Новопсков до начала марта был под контролем украинских вооруженных формирований, затем в ходе специальной военной операции (СВО) России на Украине населенный пункт перешел к ЛНР. Советник главы республики Виталий Киселев писал об этом в своем Telegram–канале 4 марта. Днем позднее это признал в западной прессе и глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай. По словам источника «Ведомостей», близкого к руководству ЛНР, с тех пор контроль над этим населенным пунктом удерживается силами республики.
ОГТСУ предложил «Газпрому» временно перенести объемы с «Сохрановки» на «Суджу». Газ с «Суджи» идет на подконтрольную Киеву территорию Сумской области (оставлена Вооруженными силами России по окончании первого этапа СВО). Через «Сохрановку» 10 мая было прокачано около 24 млн куб. м газа, но 11 мая транзит здесь обнулился, и газ на Украину пошел только через ГИС «Суджа». Как показывают данные ОГТСУ, заявка на прокачку через «Суджу» 11 мая выросла до 72 млн куб. м с 64,2 млн днем ранее.
В результате 11 мая объемы газа, поступающие в ФРГ с Украины, сократились почти на 25% по сравнению с предыдущими сутками, сообщило федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur). Недостающие объемы компенсируются за счет поставок из Норвегии и Нидерландов. Немецкий регулятор также подчеркнул, что внимательно следит за последствиями сокращения поставок газа с Украины. По данным ОГТСУ, прокачка газа через Ужгород в направлении словацкого пункта Вельке–Капушаны 11 мая упала до 67,4 млн куб. м с 83 млн днем ранее.
Глава правления «Нафтогаза Украины» (контрагент «Газпрома» по транзитному контракту) Юрий Витренко заявил, что компания больше не может продолжать осуществлять транзит газа через территории, неподконтрольные Киеву, а также ожидает предоплаты транзита от российской газовой монополии.
Украина оставила для транзита российского газа в ЕС только один вход, что существенно снижает надежность газоснабжения, отмечал 11 мая Куприянов. Пресс–секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя объемы падения транзита, лишь подчеркнул, что Россия привержена контрактным обязательствам по поставкам газа и намерена надежно их выполнять в дальнейшем.
Действующий договор между Россией и Украиной о транзите газа истекает в конце 2024 г. По его условиям, в 2020 г. «Газпром» должен был прокачать 65 млрд куб. м, а затем ежегодно по 40 млрд куб. м, или 109 млн куб. м в сутки. Тариф на транзит составляет $2,66 за 1000 куб. м газа на 100 км.
Сейчас заявки со стороны европейских покупателей российского газа нестабильны, отметил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Поэтому оценить, приведут ли действия ОГТСУ к недопоставке газа в ЕС, пока сложно, указывает эксперт. С учетом текущего уровня взаимодействия операторов двух стран разногласия могут привести к сбою транзита и поставить под вопрос действующий контракт, говорит Гривач.
В случае срыва поставок газа в Европу покупатели могут требовать от «Газпрома» не только возмещения убытков, но и уплаты неустоек, отметил юрист Forward Legal Олесь Груздев. По его словам, эти требования могут рассматриваться в одном из международных коммерческих арбитражей. «Газпром», по мнению юриста, может выдвинуть аргумент, что непоставка газа связана с действиями третьего лица – Украины. «Но успех этого аргумента в споре выглядит крайне сомнительным не только по политическим причинам, но и по юридическим», – отметил Груздев. Он объяснил это тем, что в глазах европейских покупателей вся ответственность за недопоставку газа ложится на «Газпром».
При недопоставке газа европейским покупателям ответственность ложится на «Газпром», отмечает Ева Сечина, руководитель адвокатского кабинета. Юрист уточнила, что в такой ситуации российская монополия может привлечь к ответственности ОГТСУ и оспорить в суде наличие форс-мажорных обстоятельств. По мнению адвоката, российская сторона может выиграть дело, получив от ЛНР подтверждение о том, что республика никак не препятствовала транзиту газа, а это будет указывать на отсутствие форс-мажорных обстоятельств, на которые ссылается украинская сторона.