Литий в Китае за три месяца подешевел на треть

Литий в Китае за три месяца подешевел на третьЭто происходит из-за снижения продаж электромобилей в КНР в начале 2023 года
Цены на карбонат лития в Китае сократились за три последних месяца на 29%, свидетельствуют данные отчетов ценового агентства Fastmarkets, на которые первой обратила внимание Financial Times. Это произошло на фоне замедления спроса на электромобили в Китае, начавшегося в конце 2022 г., а также прекращения Пекином многолетней программы субсидирования спроса на электромобили.
В феврале 2023 г. тонна лития на китайском рынке стоила 425 000 юаней ($61 795), в то время как в начале января 2023 г. он торговался на отметке 490 000 юаней за тонну ($71 064), а в начале декабря 2022 г. - 585 000 юаней ($84 840).
Падают цены на литий и на американском рынке: по данным товарной биржи Comex, собранным СME Group, в декабре металл торговался в среднем в районе $85 000 за тонну. В январе 2023 г. литий стоил $83 000, а в феврале – уже $76 200 за тонну. Мартовские фьючерсы демонстрируют снижение до отметки $75 000, а апрельские – до $74 000 за тонну.
Карбонат лития – одна из основных составляющих литий-ионных аккумуляторных ячеек, которые используются в батареях для электротранспорта по всему миру. Крупнейшим рынком электрокаров в мире является Китай. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), в январе 2023 г. продажи электромобилей в КНР составили 408 000 единиц, что на 6% меньше в годовом исчислении и на 50% меньше, чем в декабре 2022 г. (814 000 единиц). Для сравнения: в США за весь 2022 г. продано 807 180 электрокаров (+3% год к году).
В прошлом году на Китай пришлось около 2/3 мировых продаж электромобилей, страна тогда почти удвоила их продажи по отношению к 2021 г. Всего в КНР было продано 5,67 млн электрокаров и подключаемых гибридов за 2022 г., следует из данных Китайской ассоциации легковых автомобилей.
15 февраля 2023 г. Tesla частично приостановила выпуск электромобилей на своем заводе в Шанхае до конца месяца. Эта площадка обеспечивает около половины продаж компании. Официальным предлогом была объявлена необходимость модернизации предприятия для выпуска обновленной версии Model 3. Продажи Model 3 в Китае снижаются: в 2022 г. было продано около 125 000 единиц, что на 17% меньше, чем в 2021 г.
Кроме того, с начала 2023 г. китайские власти прекратили действовавшую с 2014 г. практику субсидирования покупок электромобилей населением. Субсидия предоставлялась на «чистые» электромобили (не гибриды. – «Ведомости») с запасом хода 300-400 км и составляла 9100 юаней (около $1320). Такая субсидия на машины с запасом хода 400 км и более составляла 12 600 юаней на транспортное средство ($1827).
Акции основных мировых производителей лития (SQM, Livent, Albemarle) потеряли 6-12% в конце прошлой недели после резкого снижения цен на литий. В 2022 г. на батареи для электрокаров пришлось 57% общего потребления лития. По оценкам Wood Mackenzie, это показатель вырастет до 69% в 2027 г.
Снижение цен на литий не стало сюрпризом для рынка, говорит руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. По его словам, рынок лития уже в 2024 г. может стать профицитным из-за роста объемов предложения. При этом рынок премиального лития, который можно использовать для производства аккумуляторных батарей, может перейти к профициту на горизонте 2025 г., допускает эксперт.
Ожидается и значительный новый объем предложения лития из Латинской Америки, Австралии и Азии, поэтому в целом на горизонте 4-5 лет возможно дальнейшее снижение цен на этот металл и их нормализация на уровне $30 000-35 000 за тонну, считает Красноженов.
Цена лития скорректировалась на 30% по сравнению с пиком, который был в ноябре, а ранее, хотя и в других временных рамках, подобное происходило практически со всеми металлами, напоминает аналитик «Финама» Алексей Калачев. Цена может даже доходить до 30 000 юаней за тонну и стабилизироваться в диапазоне от 30 000 до 50 000 юаней или даже ниже и все равно при этом оставаться сильно выше предыдущих лет, отмечает Калачев.
Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев напоминает, в КНР есть программа по декарбонизации транспорта, но удельная стоимость тяговой батареи в электромобиле по-прежнему достаточно велика и составляет от 45 до 60%.