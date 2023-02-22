Литий в Китае за три месяца подешевел на треть

Карбонат лития – одна из основных составляющих литий-ионных аккумуляторных ячеек, которые используются в батареях для электротранспорта по всему миру. Крупнейшим рынком электрокаров в мире является Китай. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), в январе 2023 г. продажи электромобилей в КНР составили 408 000 единиц, что на 6% меньше в годовом исчислении и на 50% меньше, чем в декабре 2022 г. (814 000 единиц). Для сравнения: в США за весь 2022 г. продано 807 180 электрокаров (+3% год к году).