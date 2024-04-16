Роснедра оценили потребности нефтегазового сектора страны в новых запасах

Роснедра оценили потребности нефтегазового сектора страны в новых запасахОбъем добычи углеводородов будет зависеть от доступа к технологиям
Российские нефтегазовые компании до 2050 г. для обеспечения спроса на экспортном и внутреннем рынках должны ввести в разработку новые месторождения с запасами 4 млрд т нефти и 11 трлн куб. м газа. Такую оценку дал в ходе Национального нефтегазового форума (ННФ-2024) руководитель Роснедр Евгений Петров.
«С учетом потребностей мировой экономики и нашей растущей экономики к 2050 г. потребуется вовлечение новых рентабельных запасов [в объеме] порядка 4 млрд т нефти и 11 трлн куб. м газа», – сказал он на пленарной сессии форума. Чиновник отметил, что рост спроса на нефть и газ в мире в этот период продолжит расти.
При этом Петров обратил внимание на значительные запасы в России нефти, которые сегодня относятся к категории трудноизвлекаемых (ТрИЗ). «На сегодня у нас [объем] ТрИЗов составляет порядка 970 млрд т геологических, 3,4 млрд т извлекаемых [запасов]. Это колоссальные запасы, с которыми нужно работать», – отметил он. Глава Роснедр добавил, что по мере развития технологий и достижения Россией технологического суверенитета эти запасы будут переходить из ТрИЗ в категорию рентабельных.
Президент нефтесервисной компании «Геотэк» Роман Панов в ходе ННФ заявил, что российская нефтесервисная отрасль «адаптировалась к новым реалиям». Но для сохранения текущих темпов добычи, по его мнению, нужен «фундаментальный рывок» в геологоразведке, в частности необходима интенсивная разведка в Восточной Сибири и регионах Дальнего Востока, особенно в Красноярском крае и Якутии.
Петров добавил, что вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) проявляют интерес к разработке технологий добычи ТрИЗ в рамках технологических полигонов (особый вид лицензий для отработки новых технологий изучения, разведки и добычи ТрИЗ).
Говоря о спросе на углеводороды в будущем, Петров привел пример спроса на уголь, который, «несмотря на все прогнозы», продолжает расти. Это происходит, по словам чиновника, за счет современных технологий его использования.
По данным Минприроды, извлекаемые запасы нефти в России (категории АВ1С1) на начало 2023 г. составляли 19,1 млрд т (+0,4% к показателю на начало 2022 г.), газа – 43,9 трлн куб. м (-1,4%). В 2023 г. прирост запасов нефти, включая газовый конденсат, составил 565 млн т, газа – 768 млрд куб. м. Прирост запасов нефти и газа в прошлом году превысил уровень добычи этих полезных ископаемых. По данным Минэнерго, в России в прошлом году было добыто 530,6 млн т нефти (-0,9% к 2022 г.) и 636,9 млрд куб. м газа (-5,5%).
В 2024 г. Роснедра ожидают прирост запасов нефти до 525 млн т, газа – 670 млрд куб. м. Добыча нефти при этом ожидается на уровне 523 млн т, газа – 667 млрд куб. м.
Согласно действующей долгосрочной энергостратегии России, добыча нефти в стране в 2035 г. будет находиться в диапазоне 490–555 млн т, газа – от 859,7 млрд до 1 трлн куб. м. Коэффициент воспроизводства запасов нефти, то есть отношение открытых запасов и их добычи, к 2035 г. установлен на уровне 1. Сейчас Минэнерго готовит энергетическую стратегию на период до 2050 г.
«Ведомости» направили запросы в Минэнерго и крупные нефтегазовые компании.
Объем рентабельных запасов может меняться в зависимости от применяемых технологий добычи и налогового режима, обращает внимание аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. По его оценкам, сейчас рентабельных запасов нефти в России хватит на 20–25 лет добычи. «4 млрд т – это примерно те объемы, которых не хватает для поддержания добычи на текущем уровне до 2050 г.», – поясняет эксперт.
Ключевыми регионами добычи будут оставаться Западная Сибирь (как и сейчас), а также станет Арктика, полагает Кауфман. Важнейшим перспективным проектом он считает «Восток ойл» «Роснефти».
Потребностей в дополнительных запасах газа ФГ «Финам» не видит. Основной проблемой для России в газовой сфере будет восстановление экспорта на фоне санкционного давления, считает Кауфман.
Доля ТрИЗ в добыче, по его словам, будет расти. Это будет происходить на фоне совершенствования технологий добычи и истощения месторождений с традиционными запасами, поясняет он. Это общемировой тренд, Россия здесь не является исключением, добавляет аналитик. Курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак в ноябре 2023 г. говорил, что доля ТрИЗ в добыче нефти в России может вырасти до 70% к 2050 г. против нынешних 30%.
Инвестиции в освоение новых запасов нефти и газа до 2050 г. будут зависеть от множества факторов, включая налоговой режим, развитие инфраструктуры и уровень сложности добычи на вводимых месторождениях, отмечает Кауфман. По приблизительной оценке ФГ «Финам», для освоения запасов нефти в 4 млрд т потребуется порядка 10 трлн руб.
Эксперт по энергетике Кирилл Родионов считает, что эффективность освоения месторождений углеводородов в России в первую очередь будет зависеть не от спроса на нефть и газ, а от доступа российских компаний к современным технологиям. Он приводит пример Катара и Ирана, в акватории которых находится де-факто одно и то же газовое месторождение – Южный Парс (Северное), которое является одним из крупнейших в мире. При этом Катар входит в тройку крупнейших экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), а находящийся под санкциями Иран не экспортирует СПГ.
«Другой пример – Венесуэла, которая опережает Саудовскую Аравию по доле в глобальной структуре доказанных запасов нефти (17,5% против 17,2%). Но, в отличие от Саудовской Аравии, пережила за последние 15 лет четырехкратное сокращение добычи», – добавляет он.