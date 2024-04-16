Роснедра оценили потребности нефтегазового сектора страны в новых запасах

По данным Минприроды, извлекаемые запасы нефти в России (категории АВ1С1) на начало 2023 г. составляли 19,1 млрд т (+0,4% к показателю на начало 2022 г.), газа – 43,9 трлн куб. м (-1,4%). В 2023 г. прирост запасов нефти, включая газовый конденсат, составил 565 млн т, газа – 768 млрд куб. м. Прирост запасов нефти и газа в прошлом году превысил уровень добычи этих полезных ископаемых. По данным Минэнерго, в России в прошлом году было добыто 530,6 млн т нефти (-0,9% к 2022 г.) и 636,9 млрд куб. м газа (-5,5%).