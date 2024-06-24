ЕС запретил поставки марганцевой руды в Россию

Директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков отмечает, что в условиях новых ограничений России придется искать маршруты для доставки сырья через Китай, Казахстан, Иран и Турцию. По его словам, новые санкции, вероятно, приведут к увеличению цен на марганцевую руду в РФ и связанные с ней продукты. Это произойдет по нескольким причинам, поясняет Кабаков. Во-первых, вырастут логистические затраты на ее доставку (так как более длинные и сложные маршруты перевозки приведут к увеличению транспортных расходов). Во-вторых, снизится доступность для отечественных предприятий, что может привести к дефициту марганцевой руды в России. Переориентация поставок и вызванные ею колебания на мировом рынке марганцевой руды, по мнению Кабакова, могут повлиять на цены не только в России, но и в других регионах.