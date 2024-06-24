ЕС запретил поставки марганцевой руды в Россию

ЕС запретил поставки марганцевой руды в РоссиюЭто приведет к усложнению логистики и может спровоцировать очередной виток роста цен
Совет Евросоюза (ЕС) 24 июня принял 14-й пакет санкций против России. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета. Он среди прочего включает запрет на экспорт марганцевых руд в Россию.
Как следует из документа, запрет на поставки вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС. Под ограничения попали товары, которые «способствуют укреплению промышленного потенциала России». В списке также оказались соединения редкоземельных элементов и пластмассы.
Потребление марганцевой руды в России полностью зависит от импорта, следует из разработанной Минпромторгом и утвержденной правительством в конце 2022 г. стратегии развития металлургической промышленности до 2030 г. Согласно последним доступным данным, в 2021 г. импорт этого сырья достиг 1,39 млн т в год. В условиях антироссийских санкций поставки из других стран находятся «под высоким риском остановки», предупреждали авторы стратегии. «Ведомости» направили запрос в Минпромторг.
По данным отраслевого агентство Metals & Mining Intelligence (MMI), крупнейшими поставщиками марганцевой руды в Россию являются ЮАР, Габон и Индия. Из этих стран напрямую в РФ попадает 20%, 5% и 5% соответственно от общего объема импорта этого продукта. Остальное, как отмечают аналитики, экспортируется международными трейдерами из Европы транзитом через порты Латвии и Эстонии.
Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш в марте предлагал включить в новый пакет санкций запрет на транзит марганцевой руды и оксида алюминия. Позже, 6 мая, агентство Bloomberg сообщило, что Брюссель намерен ужесточить ограничения на экспорт не только марганцевой руды, но и редкоземельных металлов.
Директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков отмечает, что в условиях новых ограничений России придется искать маршруты для доставки сырья через Китай, Казахстан, Иран и Турцию. По его словам, новые санкции, вероятно, приведут к увеличению цен на марганцевую руду в РФ и связанные с ней продукты. Это произойдет по нескольким причинам, поясняет Кабаков. Во-первых, вырастут логистические затраты на ее доставку (так как более длинные и сложные маршруты перевозки приведут к увеличению транспортных расходов). Во-вторых, снизится доступность для отечественных предприятий, что может привести к дефициту марганцевой руды в России. Переориентация поставок и вызванные ею колебания на мировом рынке марганцевой руды, по мнению Кабакова, могут повлиять на цены не только в России, но и в других регионах.
При этом котировки марганца на мировом рынке сейчас находятся на многолетних максимумах. Триггером для роста стоимости этого продукта стала приостановка в марте этого года добычи на австралийском руднике Gemco после повреждений, вызванных тропическим циклоном. («Ведомости» писали об этом 17 июля). По состоянию на 24 июня спотовые цены на марганцевую руду с начала 2024 г. выросли на 35% до $5,3 за т, следует из данных Шанхайского рынка металлов (Shanghai Metals Market).
В России есть свои запасы марганца: 137,5 млн т по категории АВС1 (наиболее изученные) и 146 млн т – по категории С2 (прогнозные), следует из данных Минприроды. Однако освоение месторождений тормозит низкое качество руды и отсутствие экономически эффективных технологий переработки, следует из стратегии развития металлургии до 2030 г. Около 90% добываемого в России марганца, по данным министерства, используется в черной металлургии для производства чугуна, стали и ферросплавов. Ферросплавы значительно улучшают физические свойства металла: повышают прочность, твердость и сопротивление коррозии. Это необходимо для производства спецсталей, используемых в машиностроении и в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Соединения марганца также используются в химической и стекольной промышленности и в медицине.
Основной потребитель марганца в России – Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), который выпускает до 80% ферросплавов в стране. Мощности комбината составляют около 750 000 т ферросплавной продукции в год, сообщается на сайте предприятия. По итогам прошлого года предприятие снизило продажи соответствующей продукции на 14% до 71,2 млрд руб., следует из финотчета компании по РСБУ. Выручка в прошлом году снизилась на 16% до 81,6 млрд руб. Чистый убыток комбината составил 519 млн руб. против прибыли в 14,7 млрд руб. годом ранее.
По данным Минприроды, потребителями марганца в России также являются НЛМК, Нижнетагильский металлургический комбинат (входит в Evraz), Косогорский металлургический завод, Саткинский чугуноплавильный завод, Ключевский ферросплавный завод и другие предприятия. «Ведомости» направили запросы в эти компании и в ЧЭМК.
Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов добавляет, что помимо импорта марганцевой руды Россия закупает марганцевые ферросплавы (ферромарганец и ферросиликомарганец), преимущественно в Грузии, Казахстане и Норвегии. Он оценивает годовое потребления этого сырья в России в 1,3 -1,4 млн т.