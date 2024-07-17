Никель может подорожать на 20% к концу 2024 года

Россия зависит от импорта нержавеющей стали, на него приходится 70-80% ее потребления, говорится в стратегии развития металлургии до 2030 г., разработанной Минпромторгом. По прогнозу министерства, к 2030 г. потребление проката из нержавеющей стали в России вырастет на 15% к уровню 2021 г. до 616 000 т либо – в пессимистичном сценарии – упадет на 11% до 472 000 т .