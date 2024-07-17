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Никель может подорожать на 20% к концу 2024 года

Это может привести к росту цен на нержавеющую сталь в России
Георгий Бичашвили
Сергей Портер / Ведомости

Цена никеля на Лондонской бирже металлов (LME) к концу 2024 г. может вырасти до $20 000/т. Об этом сообщил немецкий Commerzbank в июньском прогнозе. В ходе торгов 17 июля цена трехмесячного фьючерса на никель на LME составляла порядка $16 550/т. Таким образом, к концу года цена на этот металл может вырасти более чем на 20%. 

Причины ожидаемого роста стоимости никеля банк не поясняет. Опрошенные «Ведомостями» аналитики называют основными факторами роста цены задержку в выдачи новых лицензий на освоение месторождений в Индонезии (крупнейший в мире производитель никеля) и возможное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США.

В мае этого года котировки никеля уже обновляли многомесячные максимумы, превышая $21 000/т. Тогда причиной ралли стали беспорядки в Новой Каледонии, на долю которой, по оценкам Международной группы по изучению никеля (INSG), приходится до 6% мирового производства металла. 

Россия является одним из крупнейших поставщиков никеля в мире. Доля страны на мировом рынке – примерно 9%, крупнейший производитель – «Норникель». В 2023 г. компания снизила производство никеля на 5% в годовом выражении до 209 000 т. Сокращение компания объяснила тестированием и запуском нового горного оборудования. 

Выручка «Норникеля» по МСФО за прошлый год сократилась на 15% до $14,4 млрд. Это связано со снижением цен на основные металлы, производимые компанией, говорилось в финотчете. Чистая прибыль упала вдвое до $2,9 млрд. В структуре выручки компании доля продаж никеля составляет порядка 20%. 

В майском обзоре рынка металлов «Норникель» снизил оценку ожидаемого профицита на рынке никеля в 2024 г. с более чем 190 000 т до 100 000 т. Пересмотр вызван замедлением ввода индонезийских проектов и устойчивым ростом потребления никеля в мире, говорилось в обзоре. 

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов считает рост цен на никель до конца 2024 г. до $20 000/т «вполне реальным». По его словам, возможный рост цен на металл приведет к росту доходов «Норникеля» и «существенным отчислениям в бюджет». 

Кому нужен никель

Основная сфера применения никеля – производство нержавеющей стали, которая используется в машиностроении, бытовой технике, электрооборудовании и товарах народного потребления (кастрюли, ложки, вилки, ножи и др.), в сантехнике (смесители, мойки), для производства оборудования для пищевой промышленности, труб для нефтегазовой отрасли и нефтехимии, в строительстве, а также идет на нужды военной промышленности.

60% нержавеющей стали производится с применением никеля, говорит главный стратег инвестиционной компании «Вектор икс» Максим Худалов. По его оценке, этот металл занимает до 10% в себестоимости производства премиальных марок нержавейки. 

Россия зависит от импорта нержавеющей стали, на него приходится 70-80% ее потребления, говорится в стратегии развития металлургии до 2030 г., разработанной Минпромторгом. По прогнозу министерства, к 2030 г. потребление проката из нержавеющей стали в России вырастет на 15% к уровню 2021 г. до 616 000 т либо – в пессимистичном сценарии – упадет на 11% до 472 000 т . 

Сейчас крупнейшими производителями нержавеющей стали в России являются металлургический комбинат «Красный Октябрь», Златоустовский металлургический завод, «Ижсталь» и Челябинский металлургический комбинат. Последние две компании входят в группу «Мечел», основанную Игорем Зюзиным. Ряд производителей заявляли о намерении создавать новые производства. Например, в декабре 2023 г. «Норникель» приобрел 50% Русской нержавеющей компании, которая планирует построить завод по выпуску плоского проката из нержавеющей стали в Волгоградской области. Новый завод мощностью 500 000 т в год планируется запустить в 2026 г.

По данным Metals & Mining Intelligence (MMI) в прошлом году потребление нержавейки в сегменте плоского проката в России составило 390 000 т (+26% к 2022 г.). В этом году, по прогнозу агентства, потребление может вырасти на 5–7%, а производство – на 3–5%. Основные драйверы роста – повышенный спрос в машиностроении и ТЭКе. 

По данным Ассоциации потребителей и поставщиков спецсталей и сплавов «Спецсталь», выпуск нержавеющей стали в России в I квартале 2024 г. вырос на 0,8% в годовом выражении до 41 075 т. При этом, по данным ассоциации, Россия в 2024 г. может импортировать рекордный объем нержавеющей стали – 487 000–492 000 т, что выше исторического максимума, достигнутого в 2019 г. 

Внутренние цены на нержавеющую сталь в России привязаны к международным котировкам, обращает внимание Худалов. Аналитик финансовых рынков «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Стратичук отмечает, что мировые цены на нержавеющую сталь с начала 2024 г. выросли на 8% до $4000/т. При этом он прогнозирует дальнейший рост цен – до $4100-4200 к концу 2024 г. 

По данным Худалова, в России 1 т премиального нержавеющего листа сейчас можно купить за 300 000 руб. С начала 2024 г., по словам эксперта, цены на этот вид продукции упали на 16%. «Вероятнее всего к концу года цена вернется к уровням 330 000–340 000 руб./т», – прогнозирует аналитик.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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