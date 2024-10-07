Проект «Северстали» по производству окатышей подорожал на 20%Вероятной причиной стали трудности с поставками оборудования и его удорожание
«Северсталь» Алексея Мордашова увеличила объем запланированных инвестиций в строительство комплекса по производству железорудных окатышей на ключевом активе холдинга Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК) до 116 млрд руб. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба компании.
В ноябре 2023 г. «Северсталь» оценивала стоимость проекта в 97 млрд руб. Таким образом, объем инвестиций вырос на 20%.
Инвестпроект позволит «Северстали» отказаться от агломерационного процесса (подготовки руды для использования в доменной печи) в пользу современных и более экологичных технологий – использования железорудного сырья, отмечается в сообщении.
Железорудные окатыши – сырье для выпуска чугуна, из которого делают сталь. Для их производства на расположеннном в Вологодской области ЧерМК будут использовать железную руду Яковлевского ГОКа и концентрат Оленегорского ГОКа (оба входят в состав «Северстали»). Строительство нового цеха на ЧерМК началось в январе 2024 г., запуск планируется на 2026 г. Годовой объем выпуска продукции составит 10 млн т.
Объемы использования угля при обжиге окатышей примерно в пять раз меньше, чем в агломерационном процессе, что означает существенное снижение негативного воздействия на окружающую среду, пояснил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев (его цитирует пресс-служба компании). Ключевой экологический объект нового цеха — комплекс сероочистки. Новое оборудование снизит выбросы диоксида серы до 45 мг на куб. м, при нормативе – в 200 мг, отмечает компания.
Запуск нового комплекса позволит увеличить выпуск чугуна на ЧерМК на 9%, сообщала ранее «Северсталь». Возможный рост выплавки стали за счет этого компания не раскрывает. В первом полугодии 2024 г. «Северсталь» снизила выплавку стали на 8% год к году до 5,2 млн т. Производство чугуна снизилось на 15% до 4,77 млн т. Продажи стальной продукции сократились на 6% до 5,16 млн т из-за снижения объемов реализации полуфабрикатов.
Первоначальная стоимость комплекса по производству окатышей на ЧерМК, заявленная компанией на уровне 97 млрд руб., не была финальной, говорит источник «Ведомостей», близкий к «Северстали». По его словам, удорожание строительства вызвано изменениями в проектных решениях, связанных с импортным оборудованием. Кроме того, в расчете пускового комплекса не были учтены затраты на работу персонала, добавляет собеседник.
Из-за санкций доступ к европейскому оборудованию невозможен, а китайские поставщики отказываются сотрудничать, что вынуждает работать через посредников и увеличивает стоимость проекта, отмечает главный стратег инвестиционной компании «Вектор икс» Максим Худалов.
Старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин считает, что на удорожание проекта также повлияла инфляция и рост курса доллара к юаню. По его словам, основные капитальные затраты по проекту будут приходиться на 2025-2026 гг. Это может снизить свободный денежный поток (FCF) и объем дивидендных выплат компании, допускает аналитик.
«Северсталь» по итогам первого полугодия 2024 г., согласно финотчетности, снизила чистую прибыль по МСФО на 21% в годовом выражении до 83,3 млрд руб. Выручка при этом выросла на 21% до 409,1 млрд руб., показатель EBITDA – на 6% до 126,5 млрд руб. Рентабельность по EBITDA снизилась за отчетный период с 35 до 31%.
Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за I квартал 2024 г. на уровне 38,3 руб. на акцию, за II квартал – 31,6 руб. В 2023 г. «Северсталь» платила дивиденды по итогам всего года, они составили 191,5 руб. на акцию.
Объем инвестиций компании в I полугодии этого года вырос на 60% в годовом выражении до 39,76 млрд руб. в рамках реализации новой стратегии развития. Свободный денежный поток, наоборот, снизился на 4% год к году до 57,5 млрд руб., общий долг уменьшился на 9% с начала года до 148,7 млрд руб.
По оценкам Худалова, если проект будет реализован, производительность доменных печей «Северстали» вырастет на 9%, а затраты на уголь снизятся на четверть, что повысит рентабельность по EBITDA на 3-4%.
Обыкновенные акции «Северстали» 7 октября подешевели на Мосбирже на 2,9% к закрытию предыдущей торговой сессии и по состоянию на 17:04 мск торговались на уровне 1222,4 руб. за бумагу.