Проект «Северстали» по производству окатышей подорожал на 20%

Запуск нового комплекса позволит увеличить выпуск чугуна на ЧерМК на 9%, сообщала ранее «Северсталь». Возможный рост выплавки стали за счет этого компания не раскрывает. В первом полугодии 2024 г. «Северсталь» снизила выплавку стали на 8% год к году до 5,2 млн т. Производство чугуна снизилось на 15% до 4,77 млн т. Продажи стальной продукции сократились на 6% до 5,16 млн т из-за снижения объемов реализации полуфабрикатов.