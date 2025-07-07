Производство грузовых вагонов снизилось на 15%

Погрузка на сети РЖД в первом полугодии снизилась на 7,6% в годовом выражении до 554,5 млн т. При этом перевозки самого распространенного груза – угля – в январе – июне упали в годовом выражении на 3,6% до 163,1 млн т, нефти и нефтепродуктов – на 5% до 99,1 млн т, железной руды – на 0,9% до 53,8 млн т, черных металлов – на 17,2% до 26,7 млн т. Перевозки удобрений, наоборот, выросли на 4,8% до 35,5 млн т.