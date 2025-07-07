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Производство грузовых вагонов снизилось на 15%

Сокращение заказов идет на фоне снижения перевозок и борьбы РЖД с профицитом парка на сети
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В первом полугодии 2025 г. в России было выпущено 30 100 грузовых вагонов, следует из данных отраслевого союза «Объединение вагоностроителей» (ОВС). Это на 15% меньше, чем в тот же период прошлого года. Из них на инновационные вагоны с повышенной нагрузкой на ось пришлось 11 600 единиц (+18% в годовом выражении).

Выпуск вагонов последовательно снижается с февраля 2025 г. В тот месяц было произведено 5900 единиц подвижного состава, в марте – 5800, в апреле – 5000, в мае и июне по 4100 вагонов.

Из общего объема выпущенных за первое полугодие вагонов почти половина – 14 900 шт. – пришлась на полувагоны. Их производство выросло на 7% за полугодие. Выпуск цистерн увеличился на 43% до 8000 шт. Остальные типы грузовых вагонов показали снижение: платформы – на 14% до 3500 шт., хопперы – на 79% до 2000 единиц, крытые вагоны – на 38% до 1700 шт.

Выпуск новых грузовых вагонов в России превысит объем списания старых примерно на 50 000 в 2025 г., говорил заместитель гендиректора РЖД – начальник центральной дирекции управления движением Михаил Глазков в начале года. По данным монополии, в этом году должно быть списано 27 000 отработавших нормативный срок вагонов, а построено новых – 70 000–75 000 единиц («Ведомости» писали об этом 31 января).

Похожая ситуация, как следует из статистики ОВС, складывалась и в прошлом году: в стране было собрано 73 500 грузовых вагонов, а объем списания составил 19 000 единиц. По данным Росстата, производство грузовых вагонов в 2024 г. выросло на 17% до 74 900 единиц. 

Глазков также отмечал, что поступление на железнодорожную сеть нового подвижного состава естественным образом еще больше усугубляет проблему порожнего парка – с ней компания борется с осени прошлого года. В связи с сокращением грузовой базы в целом по сети совместно с собственниками вагонов продолжается работа с избыточным парком, следует из сообщения РЖД от 2 июля. Всего из перевозочного процесса выведено 211 000 невостребованных порожних вагонов. Текущий объем профицита вагонов на сети компания оценивает примерно в 400 000 единиц.

Вагоностроители, за исключением тех, кто выпускает цистерны, столкнулись с «катастрофическим» падением заказов, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По итогам года объемы производства с высокой вероятностью не превысят 50 000 единиц, полагает эксперт. По его словам, сейчас спрос сохраняется на некоторые виды цистерн, также есть потенциал у хопперов-минераловозов в силу наличия грузовой базы (удобрения).

«В прочих категориях подвижного состава видим масштабное снижение доходности оперирования и ставок аренды. Фактически, реального рыночного спроса нет. Чтобы сохранить стабильность производства, предприятиям может потребоваться господдержка», – допускает Бурмистров.

На фоне снижения погрузки, работы РЖД по ограничению парка на сети и высокой ставки ЦБ в 2025 г. спрос на новые вагоны довольно сдержан, констатирует управляющий партнер и сооснователь Rollingstock Agency (RSA) Александр Поликарпов. Заводы по выпуску цистерн максимально загружены в силу большого объема выбытия вагонов этого типа по возрасту, отмечает он. В сегменте хопперов произошло насыщение рынка на фоне высоких поставок предыдущих годов, добавляет он. По текущему прогнозу RSA, в 2025 г. в России будет выпущено 50 000–55 000 грузовых вагонов.

Погрузка на сети РЖД в первом полугодии снизилась на 7,6% в годовом выражении до 554,5 млн т. При этом перевозки самого распространенного груза – угля – в январе – июне упали в годовом выражении на 3,6% до 163,1 млн т, нефти и нефтепродуктов – на 5% до 99,1 млн т, железной руды – на 0,9% до 53,8 млн т, черных металлов – на 17,2% до 26,7 млн т. Перевозки удобрений, наоборот, выросли на 4,8% до 35,5 млн т.

«Ведомости» направили вопросы крупнейшим вагоностроителям.

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