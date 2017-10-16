«Россия – страна инженеров, страна уникальных технологий»

Главный исполнительный директор Schneider Electric Жан-Паскаль Трикуар объясняет, почему Sсhneider Electric закрыла завод в Екатеринбурге и развивает производство в Самаре, рассказывает о проектах со «Сколково» и обещает инвестировать в инновации

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Жан-Паскаль Трикуар, главный исполнительный директор Schneider Electric Евгений Разумный / Ведомости

Компания Sсhneider Electric была создана братьями Шнайдер в середине XIX в. во Франции – они заинтересовались новым и рискованным для того времени бизнесом – энергетикой. И не прогадали. Сейчас Sсhneider Electric – одна из крупнейших мировых компаний по производству оборудования для энергетики, она производит энергооборудование, предлагает решения по управлению энергообъектами. В сфере интересов весь мир, включая Антарктиду. В России у компании второй по размеру бизнес после Франции. Санкции не пугают Sсhneider Electric: она продолжает инвестировать в российские предприятия и сотрудничать с крупнейшими корпорациями.

– Чего вы ожидаете от пленарного заседания консультативного совета по иностранным инвестициям в России в этом году?

– Консультативный совет для крупнейших иностранных инвесторов – это одно окно для общения с правительством. Это эффективный инструмент работы по улучшению инвестиционного климата, и эта работа идет постоянно. В прошлом году совет отпраздновал 30-летний юбилей. Это очень серьезная цифра, и работа над улучшением инвестиционного климата в непростой атмосфере современной действительности – именно то, что ожидают от совета обе стороны его участников.

Я лично хотел бы узнать из первых уст о программе «Цифровая экономика Российской Федерации». В том числе поэтому на следующий день после совета я приму участие в форуме «Открытые инновации» в «Сколково». Как всегда, я с нетерпением жду встречи с российскими партнерами и главами других международных корпораций, которые приедут на совет. Наши встречи в Москве стали доброй традицией.

– Я была на диалоге Россия – Франция на Петербургском экономическом форуме, где вы выступали. По сравнению с прошлыми годами было много участников и слушателей. С чем это связано? С ожиданиями улучшения отношений после избрания Эмманюэля Макрона президентом Франции?

Жан-Паскаль Трикуар Главный исполнительный директор Schneider Electric Родился в 1963 г. во Франции. Окончил Высшую школу электроники, имеет степень МBА

1996 Пришел инженером в компанию Merlin Gerin (впоследствии – часть Schneider Electric)

1988 Начал работать в руководстве подразделений Schneider в Италии, Китае и ЮАР

1999 Глава департамента по работе со стратегически важными клиентами компании

2003 Стал главным операционным директором Schneider Electric

2006 Главный исполнительный директор компании

2013 Избран председателем совета директоров Schneider Electric

– Наша компания работала и работает в России в любые времена, легкие и тяжелые. Как вы можете заметить, много компаний продолжают инвестировать в России и в период санкций. Франция находится на первом месте по объему прямых иностранных инвестиций в России уже три года подряд. Это результат долгосрочных стратегий, которых придерживаются компании. В Schneider Electric мы не меняем курса и продолжаем активно работать в интересах партнеров, клиентов, сотрудников и страны.

В данный момент экономическая ситуация налаживается. Экономика России постепенно восстанавливается. Экономика Европы на том же самом пути. Европа и Россия – две соседние экономики, которые тесно связаны и которые продолжают сотрудничать. Стоит отметить, что президент России Владимир Путин был первым зарубежным лидером, который встретился с президентом Эмманюэлем Макроном во Франции. Это о многом говорит.

– Вы надеетесь, что эти отношения будут более теплыми? В наших государственных СМИ бытует мнение, что с приходом Макрона отношения ухудшатся.

– Дайте двум правительствам немного времени.

– В этом году Schneider Electric закрыла один из заводов – в Екатеринбурге. В чем причина, есть ли возможность, что он будет заново запущен? Может быть, в другом месте?

– Нашим приоритетом в эти годы в России была локализация производства. В Schneider Electric работает более 10 000 человек на территории России, это большое число – не так много зарубежных компаний имеют такой штат. Для нас это второй по размеру бизнес в Европе после Франции и четвертый в мире. Перенос производства из Екатеринбурга в Самару сделал наш бизнес более эффективным. Кроме того, администрацией Екатеринбурга был принят новый генеральный план, согласно которому территория, где располагается завод, переходит в категорию земель для жилищной застройки. Мы выполнили все обязательства перед городом и перед сотрудниками завода. Многие сотрудники сейчас работают в других подразделениях компании, остальные получили очень хорошую компенсацию.

У нас есть завод в Самаре, который выпускает полный спектр оборудования среднего напряжения, на его развитии мы сосредоточились. Мы уже очень много вложили в местное производство, но планируем продолжать локализацию, принося в Россию больше инновационных продуктов, программное обеспечение и системы управления. Это связано далеко не только с политикой импортозамещения, наши российские клиенты предпочитают решения по разумной цене и с эффективной логистикой. Этого можно добиться, только развивая местное производство. Еще одно важное требование заказчиков – получать продукты, адаптированные к уникальным российским условиям: это и климат, и огромные расстояния.

При этом мы понимаем, что будущее за инновациями. Среди наших последних крупных проектов – открытие центров НИОКР в «Сколково» для энергетики и в Иннополисе в Татарстане, где, в частности, мы будем развивать решения в области промышленного интернета для нефтегазовой отрасли, разрабатывать технологии в области кибербезопасности (и тут у нас возможны совместные действия с «Лабораторией Касперского», наши команды в России тесно сотрудничают). И эти центры занимаются инновациями для России, но также и для всего мира. В то же время мы разрабатываем технологические инновации совместно с крупнейшими российскими компаниями. Не так давно компания Schneider Electric подписала соглашение о научно-техническом сотрудничестве с «Газпромом», мы много лет работаем в области передачи технологий с ГК «Росатом». Также мы договариваемся о сотрудничестве в области телеологических инноваций с такими компаниями, как «Сибур» и «Россети», и многими другими.

Еще одним из важнейших направлений нашей работы мы считаем инновационную деятельность совместно с вузами. Мы сотрудничаем более чем с 30 российскими университетами, в 10 из них есть лаборатории Schneider Electric, где студенты могут открывать для себя самые передовые технологические решения вместе с нами.

Мы также верим в потенциал возобновляемой энергетики в России и уже запустили два локальных производства технологических решений для ВИЭ в Москве и Самаре. Мы видим перспективы в цифровизации и возобновляемой энергетике.

Подводя итоги, приоритет последних 10 лет – локализация производства, которой мы продолжаем заниматься, приоритет будущих 10 лет – развитие инноваций, программное обеспечение, технологии промышленного интернета и возобновляемая энергетика. Российское правительство приняло программу «Цифровая экономика», она открывает новые возможности для страны, и мы бы хотели внести свой вклад в создание новых технологий в России. На Петербургском форуме я встречался с министром связи и массовых коммуникаций Николаем Никифоровым, мы обсуждали эти вопросы.

– Сколько Schneider Electric готова инвестировать в Россию в ближайшие 5–10 лет?