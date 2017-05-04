В «Почте России» заявили, что закупка самолетов Ту-204 проведена по закону

«Почта России» купила два магистральных самолета в соответствии с законодательством и согласовала эту закупку с Минкомсвязи России. Об этом говорится в сообщении компании.

«Еще в начале года поступил запрос от прокуратуры по обоснованию необходимости закупки самолетов ТУ-204. На этот вопрос со стороны предприятия в установленный срок и в полном объеме был предоставлен ответ», - отметили в пресс-службе.

Закупка проводилась в несколько этапов по максимально выгодной цене и отвечала требованиям компании.

С декабря 2016 г. по март 2017 г. самолеты компании осуществили 92 рейсa и перевезли 831,7 т почтовых отправлений и 1815,2 т коммерческих грузов. Из них на 24 рейсах были перевезены только почтовые отправления, а на 64 рейсах осуществлялась дозагрузка бортов коммерческим грузом в целях повышения экономической эффективности.