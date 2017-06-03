Сумма заключенных на ПМЭФ-2017 соглашений в два раза больше прошлогодней

В этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предварительно было заключено 386 официальных соглашений на общую сумму около 2 трлн руб., рассказал советник президента России и заместитель председателя организационного комитета ПМЭФа Антон Кобяков. В 2016 г. соглашений было 350 на сумму более 1 трлн руб.

ПМЭФ-2017 собрал рекордное число участников - более 14 000 из 143 стран. ПМЭФ освещали 3300 журналистов. В рамках основной программы форума прошло 127 официальных мероприятий.

Бюджет форума в этом году вырос до 2 млрд руб.