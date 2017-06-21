Путин: у Shell хорошие перспективы в России

Президент России Владимир Путин на встрече с главным исполнительным директором Royal Dutch Shell Беном ван Берденом поздравил компанию с 125-летием начала работы в России. Путин напомнил, что Shell начинала с поставок керосина «из Российской империи - из Баку - в третьи страны». «Теперь ваша компания представлена в России очень широко, и мы имеем очень хорошие перспективы и большие планы», - сказал российский президент.

«Без надежного партнерства с российскими коллегами этот успех был бы невозможен. С тех пор это партнерство развивается и процветает. Мы гордимся своей работой в России и вкладом, который внесли в развитие газового комплекса России, в том числе в производство сжиженного природного газа, внедрение рядовых методов разработки и эксплуатации месторождений», - подчеркнул ван Берден.

«Мы с оптимизмом смотрим на развитие нашего будущего в России», - сказал глава Shell, добавив, что у компании в России есть ряд достижений, в частности соглашение о финансировании проекта «Северный поток - 2».