Россия увеличила закупки какао-сырья на 36% для выпуска шоколадных конфет

Россия в январе-апреле импортировала 15 700 т (на $42 млн) какао-бобов, что на 36,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, передает Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

Импорт какао-пасты за этот же период вырос на 36,6% до 12 100 т, какао-масла - на 8,7% до 9000 т. Помимо этого, было закуплено 14 100 т какао-порошка (без сахара), что на 15,4% больше, чем в 2016 г.

«Российские производители шоколада и шоколадных кондитерских изделий продолжают увеличивать выпуск продукции вслед за восстановлением потребления шоколада внутри страны, а также в связи с увеличением экспортных поставок», - отметили в центре.

Постепенное восстановление спроса на шоколадные кондитерские изделия началось в конце 2016 г. Этому способствовали снижение темпов роста цен и предновогодний сезон. В начале 2017 г. потребление шоколадных кондитерских изделий продолжило восстанавливаться.