АТОР: число пострадавших от отмен рейсов «ВИМ-авиа» превысило 30 000

Сбои в расписании чартеров «ВИМ-авиа» затронули или сорвали планы на отдых уже более чем 30 000 туристов, подсчитала аналитическая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) по данным туркомпаний, продающих туры со включенным чартером этого перевозчика. Это пишет «Вестник АТОР», по его сведениям, ситуация «далека от исправления». «ВИМ-авиа» де-факто не восстановила свою чартерную программу с 15 июня, как обещала ранее, а некоторые цепочки отменены вплоть до конца сезона. По подсчетам аналитиков, под угрозой остаются туры еще 50 000-70 000 российских туристов.

Туроператоры несут финансовые потери, в повестке дня стоит вопрос о материальной ответственности авиаперевозчиков за неисполненные обязательства, предупреждает издание.

Наиболее остро проблема отмены чартеров стоит для перелетов в Сочи и Симферополь: «ВИМ-авиа» полностью отменила рейсы из регионов, запланированные до октября 2017 г. Из зарубежных направлений полностью отменены рейсы «ВИМ-авиа» в Анталью из Москвы (1500 кресел в неделю)и Санкт-Петербурга (750 кресел в неделю), а также из Москвы в Варну (120 кресел в неделю) и Ларнаку (280 кресел в неделю).

«Вестник АТОР» предупреждает, что это не все данные, которые позволяют оценить масштаб ситуации. На некоторых направлениях туроператоры сумели быстро и за свой счет заменить перевозчика, не ущемляя права туристов, утверждает издание.

Из-за проблем «ВИМ-авиа» продажи туров в Болгарию снизились к уровню 2016 г., хотя к маю там наблюдался рост на 15-16% в годовом исчислении. А поскольку авиакомпания предлагала одни из самых низких цен в этом направлении, отмена ее рейсов ведет к удорожанию туров для россиян. Ситуацию туроператоры уже обсуждали с послом Болгарии в Москве. Участники встречи заявили, что «перевозчик переложил все организационное и финансовое бремя на своих партнеров, устранившись от решения проблем, созданных им самим», пишет «Вестник АТОР». Операторы сообщили, что «ВИМ-авиа» не только отказывается от компенсаций туроператорам за отмененные рейсы, заявляя о возможности выплатить деньги только за 2 и 5 июня, но и не предоставляет никакой информации о сроках возврата депозитов, которые туроператорами были внесены за емкости до конца сезона.