Исполнительный директор «Онэксима» покинул компанию

Исполнительный директор - заместитель гендиректора группы «Онэксим» Дэниэл Вулф с августа не работает в указанной должности. Об этом говорится в ежеквартальном отчете ПАО «Квадра», подконтрольном Михаилу Прохорову.

В «Онэксиме» подтвердили информацию о том, что Вулф ушел с занимаемого поста. Он также покинул пост советника гендиректора «Квадры», но продолжает входить в ее совет директоров.

Вулф входит также в совет директоров «Русала». «Онэксим» продал часть своей доли в компании и в течение ближайших месяцев может выйти из его капитала окончательно, ранее сообщали СМИ.