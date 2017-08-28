Туроператоры оценили падение турпотока в Крым втрое хуже властей

Эксперты отрасли и власти Крыма втрое разошлись в оценке снижения потока туристов в Крым в 2017 г., следует из данных туроператоров и местных властей.

«В районе 6-7% меньше туристов по сравнению с прошлым годом, но для Крыма это абсолютно не страшно. Количество туристов - не первоочередная задача на сегодняшний день. Мы понимаем, где у нас минусы: инфраструктура, теневой сектор. Решение этих задач более важно», - заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По его оценке, в этом году в Крыму побывали уже больше 3,5 млн туристов, без учета наступающего бархатного сезона. «Впереди бархатный сезон, событийный туризм привлечет к нам еще туристов. Погода на нашей стороне: сентябрь и октябрь будут теплыми», - отметил чиновник.

Отметим, что в начале августа министерство курортов и туризма региона оценивало снижение турпотока в Крым в январе-июле 2017 г. в 5,1% (порядка 2,86 млн туристов).

«Власти, к сожалению, считают транспортный поток, а не туристический. Мы считаем, что процентов на 20, как минимум, в этом году туристический проток в Крыму просел», - заявил председатель правления регионального отделения Российского союза туриндустрии в республике Крым и Севастополе Борис Зелинский.

Он назвал четыре причины такого снижения: открытие Турции для российских отдыхающих, укрепление рубля - «заграница в рублях подешевела по сравнению с прошлым годом» (весной 2017 г. во время раннего бронирования курс был до 54 руб. за доллар, 60 руб. - за евро, тогда как год назад за доллар давали под 70 руб., за евро - больше 80 руб.), аномально холодные май и начало июня в Крыму и дорогие авиабилеты на полуостров.

Руководитель крымского отделения Российского союза туриндустрии сообщил также о тенденции 2017 г. в регионе: больше туристов ушло в частный сектор.

Власти считают, что с открытием железнодорожного сообщения по Керченскому мосту в конце 2019 г. количество туристов в Крыму вырастет до 10 млн, пока же регион ежегодно будет принимать 5-6 млн отдыхающих. По данным министерства курортов и туризма республики, в 2016 г. в Крыму отдохнули 5,6 млн туристов - на 21% больше, чем годом ранее.