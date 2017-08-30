Квартальный убыток АФК «Система» вырос почти в восемь раз

Во II квартале 2017 г. консолидированная выручка АФК «Система» по МСФО составила 167,4 млрд руб., это на 0,6% меньше, чем год назад. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет корпорации. Значительный рост выручки «Детского мира» был нивелирован снижением выручки РТИ, а также сокращением телеком-бизнеса в Индии - SSTL - в соответствии с планами группы. Скорректированный показатель OIBDA повысился на 8,1% до 48,6 млрд руб. Рентабельность OIBDA составила 29% против 26,7% в I квартале 2016 г.

Скорректированный чистый убыток АФК за квартал вырос до 799 млн руб. против 103 млн руб. годом ранее. В компании эту динамику объяснили неденежными убытками от курсовых разниц на уровне корпоративного центра и Segezha Group в результате переоценки обязательств, номинированных в иностранной валюте, отмечает ТАСС.

Опрошенные «Интерфаксом» аналитики ожидали падения выручки АФК на 1,3% до 166,25 млрд руб., а показатель OIBDA - на уровне 46,8 млрд руб. при рентабельности в 28%.