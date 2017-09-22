Путину в Ульяновске показали произведенные для Москвы электробусы

Президент России Владимир Путин, прибывший в Ульяновск с рабочим визитом, посетил индустриальный парк «Заволжье». На площадке парка ему показали инновационные образцы отечественного пассажирского транспорта. Президент осмотрел электробусы, которые в будущем должны ходить в центре Москвы — по Садовому кольцу и Тверской улице. Электробусами в столице заменят обычные автобусы.

Главе государства также показали троллейбусы производства «Тролза», электробусы группы «ГАЗ» и ПАО «Камаз», новые модели электропоездов, выпущенные ЗАО «Трансмашхолдинг». Показанная техника должна оптимизировать процесс перевозок на участках с низким пассажиропотоком.

На заседании президиума Госсовета, который будет проходить под председательством Путина, обсудят проблемы по развитию пассажирских перевозок в российских регионах.

Среди образцов были выставлены суперсовременный метропоезд «Москва», электромобиль el-Panda, который собирают в Тольятти. При серийном производстве машина будет стоить от 500 000 руб. Электромобиль едет абсолютно беззвучно, разгоняется до 100 км/ч за 5-6 секунд. На выставке были показаны и новые модели автобусов производства ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, «ЛиАЗ» для школьных, городских и межрегиональных перевозок.