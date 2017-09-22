Путин прибыл с рабочей поездкой в Ульяновск

Российский президент Владимир Путин в пятницу, 22 сентября, прибыл с рабочей поездкой в Ульяновск. В регионе у главы государства запланировано проведение заседания президиума Госсовета. На нем будут обсуждать вопросы развития пассажирских перевозок в России, в частности в регионах.

Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что главными темами заседания будут законодательное регулирование пассажирских перевозок, тарифная политика для предприятий общественного транспорта и меры по обновлению подвижного состава. В ходе рабочей поездки Путину покажут инновационные образцы техники на выставке «Городской транспорт - перспективы будущего».

Заседание будет проходить на площадке одного из ульяновских предприятий промышленной зоны «Заволжье».