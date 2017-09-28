«Новатэк» создал консорциум с иностранцами для участия в тендере на ливанский шельф

«Новатэк» создал консорциум с иностранными партнерами для участия в тендере на получение нефтегазовых блоков для проведения геологоразведки на шельфе Ливана, сообщил «Интерфаксу» предправления компании Леонид Михельсон. Он не стал раскрывать имена партнеров.

В 2013 г. компания участвовала в тендере, который был приостановлен, с Газпромбанком. В текущем году тендер был возобновлен.

Ранее сообщалось, что «Новатэк» планирует принять участие в тендере на шельфовый блок, частично расположенный в акватории, в отношении которой существует спор о разграничении морских пространств между Ливаном и Израилем.

Ранее «Лукойл» сообщал, что сформирует консорциум с Total для участия в тендере в Ливане и получит в нем 20%.