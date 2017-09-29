«Роснефть» обжаловала снижение суммы иска к «АФК Система»

«Роснефть» и ее дочерняя компания «Башнефть», а также Минземимущества Башкирии подали апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, снизившего сумму требований в рамках иска к АФК «Система» со 170 млрд руб. до 136 млрд руб., следует из материалов суда.

Как заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, «мы считаем, что в ходе рассмотрения дела суд полностью встал на нашу сторону и о снижении суммы требований речи не шло». «Поэтому просим в жалобе удовлетворить требования в полном объеме», - заявил он.

Акции АФК «Система» днем в пятницу упали более чем на 2% после этого сообщения. На Московской бирже акции компании к 14:08 мск упали до 13,2 руб. (-2,1%). По данным на 14:34 мск они торговались на уровне 13,25 руб. (-1,74%).