Туроператор TUI отверг претензии Роспотребнадзора

Роспотребнадзор считает, что туроператор TUI по закону несет ответственность за нарушение сроков оказания услуг и иных условий договора о реализации туристского продукта, в том числе в ситуации с отменой рейсов «ВИМ-авиа». Ведомство напомнило, что посодействовало вылету из «Домодедово» клиентов туроператора, которые ждали рейса больше двух суток. Они вылетели по назначению 29 сентября в 3.15 мск.

Роспотребнадзор «в установленном законом порядке» возбудил дела об административном правонарушении в отношении как авиакомпании, так и туроператора ООО «ТТ-трэвел» (торговая марка TUI), заявило ведомство.

Ранее Роспотребнадзор объяснял, что его претензии связаны с тем, что его сотрудникам пришлось вмешаться, чтобы клиентам TUI и «ВИМ-авиа» предоставили воду и питание в «Домодедово».

В TUI заявления Роспотребнадзора назвали необоснованными и собираются направить в ведомство претензию, сообщает «Интерфакс».

«Как только случилась ситуация с "ВИМ-авиа" (а у нас была полностью оплачена вся перевозка до конца сезона), мы заказали более 20 альтернативных рейсов для того, чтобы завозить и вывозить туристов, оплатив перевозку повторно. Более того, три-четыре дня за наш счет живут туристы в Анталье. В аэропортах мы организовали мобильные пункты с питанием, водой, там находятся наши представители, в том числе в аэропорту "Домодедово". Мы уведомили туристов, что не нужно ехать в аэропорт, что мы будем сообщать по мере того, как самолеты будут отправляться, когда приезжать», - заявил агентству гендиректор «TUI Россия» Тарас Демура.

Он предположил, что в «Домодедово» представитель Роспортребнадзора, возможно, сказал туристам: «Зачем вы ищете "ВИМ-авиа", вы же туристы туроператора TUI, пишите претензии». «И они написали 30 совершенно одинаковых претензий, но нам об этом никто ничего не сообщил. Причем все эти туристы вчера ночью улетели на рейсе другой авиакомпании, который мы предложили как альтернативную перевозку», - уточнил Демура.

По его словам, от Роспотребнадзора в компанию не поступало никаких претензий, а информация о заведении административного дела о якобы бездействии туроператора сразу же появилась на сайте. В TUI заявили, что считают неправомерными такие публичные заявления и планируют направить в ведомство претензию.