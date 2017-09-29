Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вошел в совет директоров «Роснефти»

Акционеры «Роснефти» избрали новый состав совета директоров компании из 11 человек. Новым членом совета директоров стал бывший канцлер Германии, председатель комитета акционеров Nord Stream Герхард Шредер.

Шредер заявил, что признателен за доверие, оказанное ему. «Для меня большая честь. Были дискуссии, должен ли я избираться в совет директоров, и я все-таки принял решение избраться. Я решил привнести мой опыт в экономике и политике в компанию», - сказал экс-канцлер после оглашения итогов голосования.

В совет вновь вошел министр энергетики России Александр Новак, а также помощник президента России Андрей Белоусов, гендиректор и председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин, управляющий директор компании — оператора трубопровода «Северный поток — 2» Маттиас Варниг, президент группы компаний ВР Роберт Дадли, бывший топ-менеджер ВР Гильермо Кинтеро, бывший топ-менеджер ExxonMobil Дональд Хамфриз, глава Glencore Айван Глазенберг и президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Алсуваиди Файзал.