Медведев пригрозил блокировкой аптечным сайтам за нарушения

Правительство предлагает запретить интернет-торговлю рецептурными медикаментами, заявил на заседании кабмина премьер-министр Дмитрий Медведев. Сайты аптечных предприятий, нарушающие эти правила, будут блокироваться в досудебном порядке, добавил он. Это предполагают поправки, регулирующие дистанционную розничную торговлю лекарствами, которые обсуждают министры.

«Чтобы избежать бесконтрольной торговли в сети, защитить людей от подделок, мы вводим правила дистанционной продажи: продавать можно будет лекарства, которые предназначены для медицинского и ветеринарного применения: могут продаваться только те лекарства, которые в обычной сети отпускаются без рецепта», - заявил премьер. Он добавил, что запрет коснется и интернет-торговли наркотическими и психотропными рецептурными лекарствами.

Сайты-нарушители будут включаться в реестры ресурсов, которые содержат запрещенную для распространения информацию, сказал премьер.

Интернет-торговлей смогут заниматься аптеки, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность. «Она [лицензия] включает в себя не только продажу, но и определенные условия приема и хранения лекарств», - напомнил Медведев.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о дистанционной продаже лекарств в секредине сентября. Проект разрабатывал Минздрав. Сейчас в России купить лекарства через интернет нельзя, можно сделать онлайн-предзаказ и забрать его в аптеке самостоятельно.

Идею разрешить полноценную продажу лекарств в интернете российские чиновники обдумывают уже несколько лет. В конце 2013 г. рабочая группа Минздрава и экспертного совета при правительстве по лекарственному обеспечению начала изучение мировой практики регулирования этой отрасли. В конце 2015 г. Минздрав выносил на общественное обсуждение законопроект, предполагающий разрешить дистанционную продажу лекарств лицензированным аптекам с 2017 г.; закон так и не заработал.