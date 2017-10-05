Саудовский министр нефти исключает отсрочку IPO Saudi Aramco

Нет никаких признаков того, что сроки проведения IPO компании Saudi Aramco будут изменены. Как передает «Интерфакс», это заявил на Российской энергетической неделе министр нефти королевства Халед аль Фалех. «IPO Saudi Aramco состоится по графику, во второй половине 2018 г., - заверил он. - Нет никаких признаков того, что мы в этот график не уложимся». По его словам, объем размещения «будет определен рынком».

Aramco намерена в 2018 г. провести IPO 5% своих акций на сумму не менее $100 млрд в одном из мировых биржевых центров, главными из которых называются Лондон, Нью-Йорк и Гонконг. На середину августа компания сообщала, что еще не выбрала площадку для размещения.