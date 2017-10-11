«Юлмарт» обещал работать как обычно после обвинения совладельца в мошенничестве

Интернет-компания «Юлмарт» продолжает работу в обычном режиме, заявили в пресс-службе компании. «Хотим подчеркнуть, что «Юлмарт», как и его руководство, на протяжении всей своей деятельности придерживался принципов открытости и прозрачности и действовал строго в соответствии с действующим законодательством. Компания, как и прежде, заинтересована в скорейшем разрешении всех существующих противоречий с кредиторами», - говорится в сообщении компании.

Руководство «Юлмарта» продолжит вести переговоры для урегулирования вопросов, связанных с долгами, «несмотря на попытки давления на руководство, основной целью которого было и остается сохранение и развитие компании».

Сегодня Следственный комитет России официально предъявил совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину обвинение в мошенничестве в сфере кредитования. Его обвиняют в мошенничестве с кредитом Сбербанка на 1 млрд руб.