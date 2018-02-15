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ФАС не будет менять позицию по слиянию Bayer и Monsanto

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не планирует менять позицию по поводу сделки немецкого концерна Bayer с Monsanto. Об этом заявил заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает «Интерфакс».

Объединенная компания Bayer-Monsanto будет обладать «экономической мощью», сказал Цыганов. Нет другого варианта предотвратить возможность злоупотребления доминирующим положением на рынке, добавил он. Необходимо создать условия для российских производителей сельхозпродукции и разработчиков новых агротехнологий, чтобы они смогли с равными условиями конкурировать с подобными компаниями, добавил заместитель руководителя ФАС. Однако Цыганов отметил, что служба по-прежнему открыта для переговоров.

В ноябре 2017 г. ФАС выдала условие для сделки по слиянию Bayer с Monsanto: немецкий концерн должен поделиться с российскими компаниями технологиями в области селекции семян, необходимыми для создания новых сортов и гибридов, применимых в российском климате, а также базами данных для цифрового земледелия. В итоге Bayer подал в суд на ФАС. При этом компания исключила возможность ухода из России и пообещала сделать «все возможное» для завершения российский части сделки по слиянию с Monsanto. Заседание пройдет 14 марта.

Это первый случай в мировой практике, когда власти требуют обменять коммерческие данные и технологии на доступ на национальный рынок, сообщал Bloomberg. Объединенная компания станет крупнейшим в мире производителем гербицидов и генетически модифицированных семян.