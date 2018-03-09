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На скважине «дочки» «Роснефти» на Ямале произошла авария

На разведочной скважине ООО «Кынско-Часельское Нефтегаз» (дочернее предприятие «Роснефти») в Ямало-Ненецком автономном округе произошло газоводопроявление с открытым фонтанированием до 2 м. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

Возгорания на месте аварии не было, отмечается в сообщении. Пострадавших нет. На потребителях последствия аварии не отразятся, угрозы загрязнения окружающей среды нет.

Скважина была обесточена. Персонал эвакуировали на безопасное расстояние. О причинах произошедшего не сообщается. Когда будут ликвидированы последствия аварии, тоже не говорится.

ООО «Кынско-Часельское Нефтегаз» владеет лицензией на Восточно-Толькинский, Кыпакынский, Кынско-Часельский и Ютырмальский углеводородные участки.