Бизнес

Новости

Китайская госкомпания купила 36,2% в потенциальном акционере «Роснефти» CEFC

Китайская государственная корпорация по управлению финансовыми активами Huarong Asset купила 36,2% в подразделении нефтяной компании CEFC, сообщает Reuters. Компания оплатила акции CEFC Hainan International двумя траншами: в январе и феврале этого года. О какой сумме идет речь, не уточняется.

В сентябре 2017 г. CEFC договорилась о покупке 14,16% акций «Роснефти» у Glencore и Катарского инвестфонда за $9,1 млрд. Сделка пока не закрыта.

В начале марта стало известно о задержании председателя совета директоров CEFC Е Цзяньмина. Reuters писало, что его подозревают в совершении экономических преступлений. Вскоре газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что CEFC перешла под контроль инвестиционной компании правительства Шанхая Guosheng Group.