Соколов рассказал об извинениях Британии за досмотр российского самолета
Британский центр по безопасности полетов объяснил российской стороне причины досмотра самолета «Аэрофлота» в Лондоне и принес извинения, сообщил журналистам министр транспорта России Максим Соколов.
«Предоставил [ответ]. И даже извинился. Это был центр по безопасности полетов под эгидой ИКАО (Международная организация гражданской авиации. – "Ведомости"), который работает на территории Британии», – сказал Соколов (цитаты по «РИА Новости»).
Самолет «Аэрофлота» был досмотрен британской полицией и таможенниками в аэропорту Хитроу 30 марта. Российский борт готовился вылететь из Лондона в Москву. Капитан воздушного судна отмечал, что проверяющие не объяснили причин досмотра и не составили акт, однако против правил потребовали от экипажа покинуть борт. Капитану разрешили остаться в кабине самолета, однако он не мог контролировать происходящее в салоне.
Замминистра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес позже говорил, что проверка проводилась согласно стандартным процедурам по защите от преступности и контрабанды оружия и запрещенных веществ. Российское посольство в Лондоне в ответ заявило о попытке британского министра «отвлечь внимание от провокационных действий британских сотрудников правоохранительных органов, которые пытались обыскать самолет без присутствия капитана в нарушение существующих правил».