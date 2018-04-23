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«ВСМПО-Ависма» назвала сроки открытия второго совместного с Boeing завода

Второй на территории России завод американского авиастроительного концерна Boeing и российского производителя титана «ВСМПО-Ависма» может открыться осенью 2018 г., сообщил «Интерфаксу» гендиректор российской компании Михаил Воеводин.

«Надеемся, что это произойдет осенью», – сказал Воеводин, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Boeing является одним из основных потребителей титана «ВСМПО-Ависма». Сейчас у компаний есть совместное предприятие в Свердловской области Ural Boeing Manufacturing, производящее титановые детали для самолетов. Ранее стало известно о планах компаний запустить второй российский завод – по производству и черновой механической обработке титановых штамповок для сборки самолетов Boeing-737/777/787 Dreamliner, его открытие изначально планировалось в начале 2018 г.

В апреле Госдума разработала законопроект об ответных санкциях против США, который предусматривает, помимо прочего, возможность приостановить сотрудничество с американскими компаниями в области авиастроения. В «ВСМПО-Ависма» заявляли, что из-за этих мер компания может навсегда потерять рынок. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил, что правительство не станет запрещать поставки титана.

Среди используемого Boeing титана 35% российского происхождения, также американским контрагентом корпорации является производитель авиадвигателей Pratt & Whitney. В Европе российский титан обеспечивает 65% потребностей французской Airbus, поставляется в том числе британской Rolls-Royce и французской Snecma (производители авиадвигателей).

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