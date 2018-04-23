Новости
Бизнес
Новости

«ВСМПО-Ависма» назвала сроки открытия второго совместного с Boeing завода

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Второй на территории России завод американского авиастроительного концерна Boeing и российского производителя титана «ВСМПО-Ависма» может открыться осенью 2018 г., сообщил «Интерфаксу» гендиректор российской компании Михаил Воеводин.

«Надеемся, что это произойдет осенью», – сказал Воеводин, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Boeing является одним из основных потребителей титана «ВСМПО-Ависма». Сейчас у компаний есть совместное предприятие в Свердловской области Ural Boeing Manufacturing, производящее титановые детали для самолетов. Ранее стало известно о планах компаний запустить второй российский завод – по производству и черновой механической обработке титановых штамповок для сборки самолетов Boeing-737/777/787 Dreamliner, его открытие изначально планировалось в начале 2018 г.

В апреле Госдума разработала законопроект об ответных санкциях против США, который предусматривает, помимо прочего, возможность приостановить сотрудничество с американскими компаниями в области авиастроения. В «ВСМПО-Ависма» заявляли, что из-за этих мер компания может навсегда потерять рынок. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил, что правительство не станет запрещать поставки титана.

Среди используемого Boeing титана 35% российского происхождения, также американским контрагентом корпорации является производитель авиадвигателей Pratt & Whitney. В Европе российский титан обеспечивает 65% потребностей французской Airbus, поставляется в том числе британской Rolls-Royce и французской Snecma (производители авиадвигателей).

Во что инвестирует крупнейший совладелец «ВСМПО-Ависмы» Михаил Шелков

Бизнес
Новости

«Победа» запросила у Росавиации допуск на рейсы в Лондон

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Лоукостер «Победа» запросил у Росавиации допуски к регулярным рейсам в Лондон. Об этом говорится документах, подготовленных для межведомственной комиссии при Минтрансе России.

Авиакомпания хочет летать в столицу Великобритании из Санкт-Петербурга и Калининграда по четыре раза в неделю. Сейчас из Петербурга в Лондон летает «Россия» семь раз в неделю, а регулярных рейсов из Калининграда нет, уточняется в документах.

«Победа», как и «Россия», принадлежат группе компаний «Аэрофлот». «Победа» летает с декабря 2014 г. Авиакомпания выполняет рейсы в более 45 городов мира, из которых около 25 – зарубежных.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

Собянин рассказал о создании в Москве мощной системы прогноза погодных явлений

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вокруг Москвы создается мощная система прогнозирования погодных явлений, сообщил в интервью «Российской газете» мэр столицы Сергей Собянин.

Для противодействия катаклизмам необходимо обеспечить пусть краткосрочный, но точный прогноз для оповещения горожан, а также усилить работу служб спасения и ликвидации последствий стихий, отметил Собянин. «В этих целях вокруг Москвы создается мощная система мониторинга и прогноза природных явлений, которая уже смогла спрогнозировать последний ураган», – сказал Собянин.

Мэр также высказался за совершенствование системы оповещения горожан. «Порой мы на воду дуем, рассылая SMS, а когда приближается реальная беда, реагируем не всегда адекватно», – отметил он.

По словам Собянина, в минувшие выходные во время урагана московские службы руководствовались новыми требованиями работы по оповещению населения. «Недавно были обновлены регламенты оповещения и требования к работе предприятий и организаций в экстремальных погодных условиях. В результате в прошлые выходные были оперативно закрыты ВДНХ, парк Горького и так далее, что предотвратило еще более тяжкие последствия. Тем не менее, систему оповещения надо и дальше совершенствовать. На мой взгляд, там есть над чем работать», – заключил он.

Штормовой ветер в Москве 21 апреля повалил около 580 деревьев, повредил кровли более 30 домов и административных зданий, а также 92 автомобиля. В Московской области были обесточены 655 жилых домов в 25 населенных пунктах. В Подмосковье ветер повалил более 145 деревьев, были повреждены 17 автомобилей. Из-за непогоды в Москве погибла 13-летняя девочка, в общей сложности в столице от урагана пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы – трое детей и 11 взрослых. В Подмосковье пострадали восемь человек, один мужчина в Мытищах погиб.

Весенний шторм в Москве

Бизнес
Новости

Британский суд постановил экстрадировать основателя Agrokor в Хорватию

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Суд Лондона постановил экстрадировать в Хорватию основателя хорватского ритейлера Agrokor Ивицу Тодорича для предъявления ему обвинений в мошенничестве на сумму 110 млн евро (около $134,5 млн), передает Reuters.

«Я выдаю ордер на экстрадицию Ивицы Тодорича в Хорватию», – заявила на заседании судья Эмма Арбутнот. Тодорич в течение семи дней может подать апелляцию на решение суда.

Полиция Хорватии объявила Тодорича в международный розыск в октябре 2017 г. В ноябре того же года его задержали в Лондоне. Тодорич - один из 15 подозреваемых по делу о мошенничестве с деньгами Agrokor. На родине ему заочно вынесена мера пресечения в виде ареста.

Agrokor испытывает финансовые трудности с 2014 г. На тот момент ритейлер задолжал Сбербанку и ВТБ около 1,1 млрд евро и 300 млн евро соответственно. В октябрьском докладе от 2017 г. внешнего управляющего говорилось, что общий долг Agrokor еще не определен. Однако ритейлер должен кредиторам и контрагентам как минимум 5,2 млрд евро, четверть от этой суммы приходится на российские банки.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 10 апреля заявил, что кредиторы Agrokor достигли договоренностей о реструктуризации долга хорватского ритейлера. Он обещал, что в ближайшие три месяца стороны подготовят окончательный вариант соглашения. Сейчас крупнейший кредитор компании - Сбербанк. Долг перед ним оценивается в $1,4 млрд.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Россия компенсирует Анголе потерянный спутник и построит новый

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия компенсирует Анголе потерю спутника связи Angosat-1, выведенного на орбиту российской ракетой в конце прошлого года, предоставлением частот на своих спутниках связи, сообщило ФГУП «Космическая связь». «Мы подтверждаем, что по большей части это ресурс государственного предприятия «Космическая связь», – цитирует ТАСС заявление пресс-службы госпредприятия.

Взамен потерянного Ангола закажет в России еще один усовершенствованный спутник связи Angosat-2. «Ангола может начать строить [сети связи] уже завтра без дополнительных расходов... [новый спутник] получит большую емкость и будет совершеннее предшественника», – заявил министр телекоммуникаций и информационных технологий Анголы Жозе Карвалью да Роша. По его словам, ангольская сторона получит частоты 216 МГц в C и 216 МГц в Кu-диапазонах.

Информационное агентство Angop со ссылкой на да Роша сообщило в понедельник, что спутник связи Angosat-1 признан ангольской стороной вышедшим из строя и неработоспособным. До сих пор РКК «Энергия», изготовившая спутник, не признавала его окончательно потерянным.

Первый телекоммуникационный спутник Анголы Angosat-1 был запущен 26 декабря прошлого года с Байконура ракетой-носителем «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат». 27 декабря после отделения от разгонного блока со спутником пропала связь. Попытки ее восстановить предпринимались до середины января 2018 г., пока аппарат не ушел из зоны радиовидимости с территории России. Возможные причины аварии не назывались.

Angosat – совместное предприятие Анголы и России, созданное в 2009 г. Оно уже построило центр спутниковой связи близ столицы Анголы Луанды.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Котировки UC Rusal подскочили на 15% после заявления минфина США

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Котировки UC Rusal на Московской бирже в 15.02 мск подскочили на 15% после заявления OFAC (структура американского минфина, отвечающая за применение санкций) о том, что США могут снять санкционные ограничения с компании, если Олег Дерипаска откажется от контроля в ней. Объем торгов превысил 110 млн руб.

OFAC также выдал лицензию, согласно которой операции американских резидентов с UC Rusal и его структурами должны быть отменены или завершены до 23 октября текущего года. Ранее сроком завершения или отмены сделок было назначено 5 июня.

Алюминий на новостях о заявлении подешевел на 5%.

«UC Rusal почувствовала воздействие санкций США из-за ее связей с Олегом Дерипаской, однако правительство США не собиралось вредить людям, работающим на UC Rusal и связанные с ней структуры», - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Кто подпал под новые санкции США

Выбор редактора
Политика
Новости

У принца Уильяма и герцогини Кейт родился сын

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

У принца Уильяма и герцогини Кейт родился сын. Об этом говорится в сообщении Кенсингтонского дворца. Ребенок весит 8 фунтов 7 унций (примерно 3,83 кг), отец присутствовал при родах, уточняет Кенсингтонский дворец: «Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо». Мальчик родился в 11:01 по Лондонскому времени (-2 часа по мск).

Королева Елизавета II, ее супруг – герцог Эдинбургский, принц Чарльз, его супруга, принц Гарри и члены обеих семей уже знают о рождении ребенка и в восторге от этой новости, пишет Кенсингтонский дворец.

Пол ребенка до момента рождения королевская семья держала в секрете. Имя мальчика тоже пока неизвестно. Имена Артур, Альберт и Филипп лидируют у британских букмекеров, сообщает BBC. Недавно на футбольном матче Уильям пошутил, что хотел бы назвать третьего ребенка в честь полузащитника Джека Грейлиша, писало издание Mirror. «Я буду настаивать на том, чтобы ребенка назвали Джеком ... или Джеки», – сказал Уильям.

Принц Уильям и герцогиня Кейт в браке семь лет, у них уже есть двое детей – четырехлетний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта. Третий ребенок станет пятым в очереди на британский престол.

У принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт родился сын

Технологии
Новости

Bloomberg узнал о секретной работе Amazon над домашним роботом

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Инженеры Amazon работают над созданием роботов для дома, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Сверхсекретным проектом под кодовым именем Vesta (в честь богини, покровительницы семейного очага и жертвенного огня в Древнем Риме) руководит Грегг Зер, основатель лаборатории Lab126 Amazon в Саннивейле, штат Калифорния, рассказали собеседники агентства.

«Дочка» Amazon Lab126 разрабатывала программную платформу для Kindle. Исследовательский центр работает и над другими проектами технологического гиганта: над умной колонкой Amazon Echo, телевизионной приставкой Fire TV, планшетами Fire и Fire Phone. По данным агентства, компания рассчитывает начать тестирование этих устройств уже в 2018 г.

Проект Vesta существует уже несколько лет, однако в этом году Amazon начала активно расширять его команду, пишет Bloomberg. На сайте Lab126 опубликованы десятки вакансий - компания ищет преимущественно инженеров-робототехников. По словам источников, знакомых с планами компании, Amazon рассчитывает начать тестирование этих роботов в домах своих сотрудников к концу года. Испытания в домах клиентов запланированы, предварительно, на 2019 г.

Какие задачи возьмут на себя домашние роботы, пока неясно. Опрошенные агентством источники полагают, что робот Vesta мог бы стать своего рода мобильным голосовым помощником Alexa, сопровождающим клиентов в тех частях дома, где у них нет колонок Echo. Прототипы роботов получат камеры и системы компьютерного зрения, которые позволят им автономно перемещаться по дому. Как указывает Bloomberg, работой в этой области руководит бывший исполнительный директор Apple Макс Пэли.

Bloomberg отмечает, что Vesta будет отличаться от роботов, разработанных Amazon Robotics (прежнее название Kiva Systems), за которую Amazon в 2012 г. заплатила $775 млн. Дочерняя компания Amazon с офисами в Массачусетсе и Германии трудится над созданием мобильных робототехнических систем, способных перемещать товары на складах Amazon.

Журналисты возлагают большие надежды на новое увлечение основателя Amazon Джеффа Безоса. Агентство напоминает, что 10 лет назад Amazon впервые представила Kindle, сумев привить пользователям любовь к чтению на цифровых устройствах. Четыре года назад компания Безоса представила умную колонку Amazon Echo с помощником Alexa, заставив миллионы людей говорить с компьютером.

Amazon создал тропический лес посреди Сиэтла

Авто
Новости

Ferrari начала испытывать электрический суперкар

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Итальянская Ferrari начала испытания электрического суперкара, рассказал Bloomberg гендиректор Fiat Chrysler Automobiles (FCA, в него входит Ferrari) Серджио Маркионне. Речь пока идет не о чистом электромобиле, а о гибриде, уточняет агентство. В интернете уже появилось видео бесшумного разгона с места на электротяге автомобиля, внешне напоминающего среднемоторный Ferrari 488, на тестовом треке компании в Фьорано.

Компания не намерена выпускать «чистый» электромобиль по меньшей мере до 2022 г., однако ее перспективная линейка «покажет всю мощь электрификации», сказал Маркионне. Уже в 2019 г. в продаже появится одна гибридная модель, и постепенно гибридная опция распространится на весь модельный ряд. Гибридный силовой агрегат будет единственным выбором для будущего «самого быстрого кроссовера на рынке» Fuv, который должен выйти в 2020 г. Эксперты отрасли ожидают, что Ferrari сможет поднять продажи до 15 000 автомобилей в год с нынешних 9000.

В начале этого года Маркионне пообещал, что Ferrari будет первой по электромобилям в сегменте суперкаров. «Если кто и сделает электрический суперкар, Ferrari будет первой в этом ряду. Мы сделаем такую машину, и неважно, будет ли она продаваться, это - обязательство», - заявил он тогда. Переход на электромобили планируют и конкуренты: к 2019 г. Porsche готовит электрокупе Mission E, а Aston Martin - электроверсию Rapide. Bentley еще в марте представила гибридную версию кроссовера Bentayga, а к 2025 г. обещает электроверсии для всех моделей своей линейки.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Гендиректор «Северстали» стал акционером компании

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев стал акционером компании с долей 0,00013%. Об этом говорится в сообщении компании.

В нем же уточняется, что Шевелев приобрел 1050 акций «Северстали»: 980 штук по цене 927 руб. за одну акцию и 70 штук по 926,9 руб. за каждую. Таким образом, он потратил 973 343 руб. Сделка прошла 18 апреля, уточняет «Северсталь».

Шевелев работает на владельца «Северстали» Алексея Мордашова с короткими перерывами около 20 лет – с 1997 г. Сначала он пришел работать на Череповецкий сталепрокатный завод (сейчас – «Северсталь-метиз») слесарем-ремонтником, тогда ему было 23 года. Через семь лет он стал исполнительным директором предприятия. «Северсталь» Шевелев возглавил в декабре 2016 г. Ранее акций компании у него не было, отмечает «Интерфакс».

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»