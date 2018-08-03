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Власти Литвы объяснили претензии к Yandex.Taxi

Сервис «Яндекс.Такси» передает данные на российские IP-адреса. Об этом сообщил Национальный центр кибербезопасности (НЦК) при министерстве обороны Литвы.

В сообщении уточняется, что во время расследования НЦК выяснил, что сервис по каналам шифрованной связи регулярно подключается и поддерживает активное соединение с 11 уникальными IP-адресами, из которых 10 принадлежат России. »Передача данных осуществляется циклически», - указывается в сообщении центра.

В нем отмечается, что приложение «Яндекс.Такси» требует доступа к большому числу конфиденциальных пользовательских данных и разрешений на использование функций устройства. При этом сервис для передачи данных использует зашифрованные каналы, стандартные порты протоколов. По данным НЦК, может в любое время по шифрованным каналам связи подключаться к адресам в разных регионах России, независимо от того, в каком режиме приложение.

Пресс-служба «Яндекс.Такси», в свою очередь, сообщила «Интерфаксу», что пока не получала никаких запросов от литовских госорганов. «Мы никогда не скрывали, что алгоритмы, необходимые для работы сервиса (например, поиск свободной машины или расчет оптимального маршрута) выполняются в онлайн-режиме на серверах, которые могут быть размещены в том числе и в России», - подчеркнул собеседник агентства. При этом, по его словам, это не имеет отношения к хранению пользовательских данных пользователей ЕС.

Ранее представитель «Яндекса» говорила «Ведомостям», что сервисом «Яндекс.Такси» в Литве управляет материнская компания - Yandex.Taxi BV, зарегистрированная в Нидерландах. По словам собеседницы, обработку и хранение данных Yandex.Taxi BV производит в соответствии с законодательными нормами Евросоюза: «Мы открыты и готовы к проверкам. Обвинения против нас не имеют под собой никаких оснований».

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