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Власти Литвы рекомендовали не пользоваться «Яндекс.Такси» из-за риска сбора данных

Национальный центр кибербезопасности при министерстве национальной обороны Литвы рекомендовал не использовать приложение «Яндекс.Такси». Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Яндекс.Такси» может незаконно собирать персональные данные, считает ведомство. Приложение агрегатора такси требует доступ к конфиденциальной информации, отмечается в сообщении: например, оно просит возможность включать микрофон, чтобы записывать происходящее у пользователя. По условиям использования сервиса, собранная информация будет храниться на сервисах компании, а также она может быть предоставлена госорганам, судам и др., отмечает Национальный центр кибербезопасности.

В настоящее время министерство обороны Литвы проверяет безопасность «Яндекс.Такси». Угроза утечки персональных данных в разведывательные службы и службы безопасности России является проблемой для всех граждан Литвы, которые используют российские сервисы, такие как «Одноклассники», Mail.ru и др., напоминают власти Литвы.

Сервисом «Яндекс.Такси» в Литве управляет наша материнская компания Yandex.Taxi BV, зарегистрированная в Нидерландах, рассказала «Ведомостям» представитель «Яндекса». По ее словам, обработку и хранение данных Yandex.Taxi BV производит в соответствии с законодательными нормами EC: «Мы открыты и готовы к проверкам. Обвинения против нас не имеют под собой никаких оснований».

В начале июля через поисковик «Яндекса» можно было найти чужие Google Docs. Среди найденного были документы с информацией, похожей на персональные данные (включая имена, фамилии, номера телефонов и электронной почты). В середине июля пользователи обратили внимание, что с помощью «Яндекса» якобы можно было получить личные данные клиентов Сбербанка, ВТБ и департамента транспорта Москвы.

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