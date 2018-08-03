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Бизнес
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Акции The Kraft Heinz Company подорожали на фоне слухов о покупке производителя супов

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В пятницу на торгах до открытия сессии котировки The Kraft Heinz Company росли на 7,5%. Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

The Kraft Heinz Company появилась в результате слияния Kraft Foods и Heinz Company в 2015 г. Компания производит приправы, соусы, сыры, полуфабрикаты, детское питание и др. Среди ее брендов – Heinz, Maxwell House, Philadelphia и др.

Причин для роста цен акций две, передает Bloomberg. Первая – финансовые результаты компании. Продажи The Kraft Heinz Company за последний квартал выросли на 0,7% до $6,7 млрд, говорится в отчете компании. «Наши результаты за первое полугодие оказались лучше прогнозов, сделанных три месяца назад», – приводятся в сообщении слова гендиректора Бернардо Хиза.

Вторая причина – слухи на рынке. The Kraft Heinz Company изучала финансовые данные производителя супов Campbell, что означает возможную сделку, хотя пока никакого предложения сделано не было, писала New York Post со ссылкой на источники.

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Бизнес
Новости

Путин утвердил создание офшоров в России

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Президент России Владимир Путин утвердил пакет законов о создании на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области зон с льготными условиями для работы иностранных компаний – специальных административных районов (САР). Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Их приняла ранее Госдума и одобрил Совет Федерации.

Стать резидентами офшоров смогут только зарегистрированные за рубежом компании, следует из документов. Кроме того, надо будет инвестировать в России как минимум минимум 50 млн руб. за полгода после регистрации в регионах. Под инвестициями понимаются вклады в уставный капитал, фонд или взносы в имущество российских компаний. Еще одно новое условие – перерегистрируемая компания должна быть создана до января 2018 г., а контролирующие ее лица не должны были меняться до января 2017 г.

В этих специальных экономических зонах будут действовать низкие налоговые ставки и смягченный контроль. Получить доступ к информации о бенефициарах резидентов территорий смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды. Платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов не придется, с выплаченных – 5%. Авторами инициативы о создании специальных экономических зон в России выступили депутаты и сенаторы от Приморья и Калининградской области.

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Политика
Новости

США ввели санкции против российского банка за связи с КНДР

Ведомости
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Власти США ввели санкции против российского банка «Агросоюз» из-за нарушения режима нераспространения в отношениях с КНДР. Об этом говорится в сообщении минфина США.

«Агросоюз» провел «значительную» сделку для гражданина КНДР Хан Джан Су, который представляет интересы крупного банка Северной Кореи, объясняет минфин. В санкционный список также попали китайская компания «Даньдун чжуншэн индастри энд трейд» и северокорейская «Корпорация Унгум». Кроме того, в нем есть и один человек – гражданин Северной Кореи Ли Чен Вон.

США будут продолжать вводить санкции и закрывать поток незаконных доходов в Северную Корею, приводятся в сообщении минфина слова министра финансов США Стивена Мнучина. По его словам, это будет происходить до тех пор, пока Северная Корея не проведет полное ядерное разоружение.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о том, что в России продолжают работать граждане Северной Кореи, несмотря на запрет ООН. В сентябре Совет Безопасности организации запретил правительствам других стран нанимать на работу северокорейцев. Сделано это для того, чтобы сократить доход режима северокорейского лидера Ким Чен Ына, объясняет издание.

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Политика
Новости

Кандидат в мэры Москвы дал старт еще одному референдуму по пенсионной реформе

Ведомости
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Кандидат в мэры Москвы от партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов в пятницу провел собрание инициативной подгруппы по проведению общероссийского референдума по повышению пенсионного возраста. «Мы должны заставить правительство отозвать антинародный законопроект и предложить другую реформу», - заявил он.

Участники собрания единогласно проголосовали за то, чтобы вынести на референдум вопрос «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?». Желающих выступить не нашлось. «Я выразил глас народа», - удовлетворенно резюмировал Свиридов.

Это уже не первая попытка инициировать референдум по вопросу о повышении пенсионного возраста. Ранее КПРФ провела в Москве собрание инициативной подгруппы по проведению референдума, но ее вопрос забраковал ЦИК. После консультаций коммунисты смогли согласовать с ЦИК «оптимальную», по словам председателя комиссии Эллы Памфиловой, формулировку вопроса, но очередное собрание инициативной подгруппы они проведут только 7 августа, зато заявки подали сразу в семи регионах. В одном регионе может быть зарегистрирована только одна подгруппа, если вопросы сходны по содержанию. Таким образом, отмечал ранее член ЦИК Евгений Колюшин, вполне может начаться конкуренция двух инициатив о проведении референдума: для того чтобы зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума, организаторы должны зарегистрировать не менее 43 региональных подгрупп. Кроме того, Центризбирком должен признать вопрос не противоречащим требованиям федерального законодательства.

Свиридов в пятницу заявил журналистам, что инициатива референдума - не партийный проект, он выступает с ним в инициативном порядке, так как считает: референдум против пенсионной реформы может привлечь более широкий круг граждан. Он считает, что коммунисты непоследовательны в своей борьбе с пенсионной реформой, И кроме того, у них же нет монополии на референдум, подчеркивает Свиридов.

Подавшие уведомление в Мосгоризбирком о проведении инициативной подгруппы Владимир Бадмаев и Светлана Анисимова сказали «Ведомостям», что не являются членами партии «Справедливая Россия», но имеют опыт участия в подготовке городского референдума против платных парковок. Свиридова они тоже знают еще с того времени, а теперь решили привлечь его как «лицо медийное».

Референдум о платных парковках инициативная группа «Справедливой России» пыталась провести в Москве в 2013-2014 гг. и даже добилась регистрации инициативной группы. Но в итоге необходимого количества подписей собрать не удалось, и их даже не стали сдавать в Мосгоризбирком.

Тогда работа по сбору подписей сильно осложнилась из-за новогодних праздников, вспоминает Свиридов, на этот раз все будет по-другому, уверен он.

Бизнес
Новости

Reuters сообщил об уходе из Крыма последней западной сети отелей

Ведомости
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Последняя работавшая в Крыму западная сеть отелей — американская Best Western Hotels & Resorts — покинула полуостров из-за санкций, сообщает Reuters со ссылкой на двух сотрудников гостиницы.

По данным агентства, отель продолжает работать, но под другим названием. В 2000-х гг. он стал называться «Best Western Севастополь», сейчас отель называет себя «Гостиница «Севастополь». Бренд Best Western исчез из оформления и систем бронирования.

Построенный в середине прошлого века отель в разные годы принимал известных политиков и деятелей культуры, включая поэта Иосифа Бродского. После смены названия в сервисе отеля ничего не изменилось, отмечает агентство: он так же сдает комнаты по $100 за ночь и предлагает завтраки на живописной террасе с видом на бухту.

«Теперь мы называемся просто "Гостиница «Севастополь". Но ничего не поменялось, стандарты те же, три звезды. Просто перестали платить за франшизу», — рассказал один из собеседников агентства.

Генеральный директор отеля и представители Best Western отказались отвечать на вопросы Reuters. С контролирующим владельцем гостиницы агентство не смогло связаться.

Санкции в отношении России были введены после присоединения Крыма в 2014 г. Они запрещают американским компаниям вести бизнес в Крыму, инвестировать в экономику полуострова и сотрудничать с рядом лиц из России.

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Политика
Новости

В Амстердаме задержали россиянина по подозрению в финансировании ИГ

Ведомости
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В аэропорту Амстердама по запросу Германии задержали россиянина, подозреваемого в финансировании запрещенной террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщила прокуратура Берлина.

Задержанного зовут Юсуп Б., ему 29 лет, говорится в сообщении. По версии следствия, подозреваемый переводил ИГ средства, которые использовались для обучения членов организации и закупки оружия. После того как россиянин узнал о возбуждении против него дела, он уехал из Германии и скрылся в одной из стран Южной Америки. После возвращения оттуда он был задержан.

В отношении Юсупа Б. действовал европейский ордер на арест, в соответствии с которым он был задержан амстердамскими полицейскими. Теперь власти Нидерландов должны принять решение об экстрадиции задержанного.

Посольство России в Нидерландах сообщило, что задержанный россиянин к ним не обращался. Если посольство получит подтверждение, что подозреваемый является гражданином России, ему будет оказана вся необходимая помощь, сообщили ТАСС в пресс-службе. 

Политика
Новости

На Украине задержали 11 администраторов групп в «Одноклассниках» и «В контакте»

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Служба безопасности Украины (СБУ) в июле задержала 11 администраторов сообществ в социальных сетях «Одноклассники» и «В контакте», сообщила пресс-служба ведомства. По версии СБУ, они «размещали в интернете антиукраинские материалы по указанию кураторов из российских спецслужб».

Среди задержанных шесть жителей Одессы, двое — из Киевской области, а также жители Бахмута (Донецкая область), Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

Задержанные администраторы групп по указанию из России размещали «материалы с призывами к изменению границ территории Украины и с поддержкой террористических организаций ЛНР и ДНР», говорится в сообщении СБУ. По данным спецслужбы, они получали за это денежное вознаграждение от российских кураторов.

На сайте СБУ опубликовано видео с допросами четырех подозреваемых. Все они признали вину и подтвердили, что размещали информацию антиукраинского характера. Один из них сообщил, что к нему обращались администраторы российских сообществ. Другой рассказал, что его об этом попросил в соцсетях человек, представившийся журналистом из России. О вознаграждении на представленном видео никто из них не сообщал.

В отношении задержанных возбуждено дело по ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической организации).

Социальные сети «В контакте» и «Одноклассники» блокируются на Украине. В мае прошлого года президент Петр Порошенко ввел в отношении них санкции на три года. Однако, по данным национальной интернет-ассоциации Украины, российские соцсети остаются популярными в стране, несмотря на блокировку.

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Политика
Новости

МИД объяснил появление американца у берегов Чукотки

Ведомости
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Задержанный на территории Чукотки гражданин США Джон Мартин заблудился из-за сложных метеоусловий, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Около двух недель назад он принял решение выйти в открытое море и из-за сложных метеоусловий и в связи с отсутствием средств навигации несколько дней провел в море и таким образом оказался на территории России», – объяснила Захарова появление американца у берегов России (цитаты по «Интерфаксу»).

Власти Чукотского муниципального района предоставили Мартину медицинское обслуживание, состояние его здоровья удовлетворительное. По итогам проверки установлено, что американец зарегистрирован в штате Аляска, проживает в Анкоридже. Он путешествовал по реке Юкон на личной одноместной лодке, а затем вышел в открытое море.

Мартин будет доставлен в Анадырь, о чем правительство региона информировало генконсульство США во Владивостоке. «С ним все хорошо, а будет еще лучше», – заключила Захарова.

Источник «Интерфакса» ранее утверждал, что приплывший на лодке из Аляски американец попросил политического убежища в России.

Экономика
Новости

Китай пригрозил ввести пошлины на товары из США на $60 млрд

Ведомости
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Власти Китая намерены принять ответные меры в случае введения новых ввозных пошлин на китайские товары со стороны США. Об этом сообщается на сайте министерства финансов Китая. Пекин готов ввести повышенные пошлины на импорт произведенных в США товаров, годовой объем поставок которых составляет $60 млрд.

«Комиссия по таможенным тарифам Госсовета КНР приняла решение ввести повышенные ввозные пошлины в размере 25%, 20%, 10% и 5% на 5207 наименований товаров, импортируемых из США, объемом около $60 млрд", — говорится в сообщении ведомства.

Белый дом 1 августа подтвердил, что планирует повысить ввозные пошлины на импорт китайских товаров объемом $200 млрд в год до 25%. Ранее американские власти уже ввели 25%-ную пошлину на импортируемые из Китая товары на $35 млрд.

Торговые разногласия между Китаем и США начались после того, как 6 июля в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими странами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая. Китай в этот же день ввел в ответ пошлину в 25% на импорт американских товаров.

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Политика
Новости

Руководителя карельского «Мемориала» этапируют в Петрозаводск

Ведомости
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Руководитель карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» историк Юрий Дмитриев, обвиняемый в сексуальном насилии над приемной дочерью, будет доставлен в Петрозаводск 27 августа после проведения психиатрической экспертизы, сообщил «Интерфаксу» в пятницу его адвокат Виктор Ануфриев. Экспертиза продлится до 15 августа.

В апреле Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. В то же время суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к двум с половиной годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до трех месяцев ограничения свободы. Прокуратура требовала для Дмитриева девять лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений.

В июне Верховный суд Карелии по итогам рассмотрения апелляционных жалоб прокуратуры отменил оправдательный приговор первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение. 27 июня Дмитриева задержали по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью. 28 июня он был арестован на два месяца. Дмитриеву предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Правозащитник Юрий Дмитриев известен своей работой по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий. В 1997 г. экспедиция «Мемориала» под его руководством обнаружила захоронение жертв «большого террора» в лесном урочище Сандармох. На этом месте в 1937–1938 гг. расстреляли и похоронили более 9500 человек. Дмитриев является основателем мемориальных комплексов общероссийского значения «Сандармох», «Красный Бор», мемориального кладбища на Секирной горе и составителем книг памяти жертв политических репрессий.

Бизнес
Новости

Власти Литвы объяснили претензии к Yandex.Taxi

Ведомости
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Сервис «Яндекс.Такси» передает данные на российские IP-адреса. Об этом сообщил Национальный центр кибербезопасности (НЦК) при министерстве обороны Литвы.

В сообщении уточняется, что во время расследования НЦК выяснил, что сервис по каналам шифрованной связи регулярно подключается и поддерживает активное соединение с 11 уникальными IP-адресами, из которых 10 принадлежат России. »Передача данных осуществляется циклически», - указывается в сообщении центра.

В нем отмечается, что приложение «Яндекс.Такси» требует доступа к большому числу конфиденциальных пользовательских данных и разрешений на использование функций устройства. При этом сервис для передачи данных использует зашифрованные каналы, стандартные порты протоколов. По данным НЦК, он может в любое время по шифрованным каналам связи подключаться к адресам в разных регионах России, независимо от того, в каком режиме приложение.

Пресс-служба «Яндекс.Такси» в свою очередь сообщила «Интерфаксу», что пока не получала никаких запросов от литовских госорганов. «Мы никогда не скрывали, что алгоритмы, необходимые для работы сервиса (например, поиск свободной машины или расчет оптимального маршрута), выполняются в онлайн-режиме на серверах, которые могут быть размещены в том числе и в России», - подчеркнул собеседник агентства. При этом, по его словам, это не имеет отношения к хранению пользовательских данных пользователей ЕС.

Ранее представитель «Яндекса» говорила «Ведомостям», что сервисом «Яндекс.Такси» в Литве управляет материнская компания - Yandex.Taxi BV, зарегистрированная в Нидерландах. По словам собеседницы, обработку и хранение данных Yandex.Taxi BV производит в соответствии с законодательными нормами Евросоюза: «Мы открыты и готовы к проверкам. Обвинения против нас не имеют под собой никаких оснований».

Сколько стоит такси из аэропорта в разных городах мира

Политика
Новости

Защита Улюкаева попросила суд списать со счетов экс-министра 130 млн рублей штрафа

Ведомости
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Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева потребовала от суда поскорее взыскать с него 130,4 млн руб. штрафа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Москвы Эмилию Хиль.

Однако пока суд не может удовлетворить это ходатайство, добавила она. По словам представителя суда, исполнить приговор невозможно, пока уголовное дело находится в кассационной инстанции. В конце мая защита Улюкаева подала кассационную жалобу на приговор в президиум Мосгорсуда. Когда именно она будет рассмотрена, неизвестно. Для того чтобы приставы могли списать штраф, материалы дела должны вернуться в суд первой инстанции, пояснила Хиль.

Замоскворецкий суд Москвы в декабре прошлого года признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Экс-министру также был назначен штраф, до выплаты которого суд арестовал принадлежащие ему земельные участки, частное домовладение, автомобиль, дом, изъятые в ходе обысков монеты из драгоценных металлов, наручные часы и другое имущество.

Адвокаты экс-министра в начале июня просили суд обратить взыскание на деньги, находящиеся на счетах Улюкаева, и снять арест с остального имущества, но ходатайство было отклонено.

Как изменился Алексей Улюкаев. Фотографии министра и осужденного

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