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Власти ослабят барьеры на рынке алюминия для помощи UC Rusal

Правительство намерено снять избыточные барьеры для использования алюминия в строительстве и промышленном производстве для помощи попавшей под санкции UC Rusal Олега Дерипаски, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью РБК.

Козак отметил, что правительство прорабатывает меры поддержки внутреннего спроса на алюминий. «Здесь чрезвычайно важно не навредить. Не нарушить правила добросовестной конкуренции на внутреннем рынке и надежно обеспечить права потребителей», – заметил вице-премьер.

«В то же время есть возможность также простимулировать спрос на алюминий через наши предприятия перерабатывающей промышленности, через строительную отрасль. Приняты решения об изменении различных технических регламентов, с тем чтобы снять избыточные барьеры для использования алюминия в строительстве, в промышленном производстве», – сказал Козак.

Чиновник также добавил, что «заинтересованная компания» обратилась в правительство с предложением ввести ограничения на импортные велосипеды через введение утилизационного сбора – чтобы стимулировать выпуск российских велосипедов с использованием российского алюминия. Но правительство вряд ли пойдет на такую меру, указал Козак. «Если вдруг окажется, что высококачественные, удовлетворяющие самым высоким запросам российских потребителей отечественные велосипеды есть в достаточном количестве, вполне возможно рассмотреть и это предложение. Но наверняка это не так. Мы ничего не будем делать в ущерб российскому потребителю. Поэтому, скорее всего, эта идея больше мертва, чем жива», – заключил Козак.

Объявленные 6 апреля санкции США закрывают для UC Rusal, второго крупнейшего в мире производителя алюминия, американский рынок, а контрагентам из других юрисдикций запрещаются существенные транзакции в пользу компании под угрозой самим оказаться под санкциями. Партнеры начали отказываться от UC Rusal, а Лондонская биржа металлов прекратила торговлю алюминием российской компании. На данный момент власти США обязали контрагентов завершить сотрудничество с компанией Дерипаски до 23 октября.

Газета «Коммерсантъ» ранее писала о плане развития алюминиевой промышленности. Дорожная карта по поддержке отрасли предусматривает мероприятия в области госзакупок, тарифного и таможенного регулирования, а также расширения сфер применения алюминия. Рассматриваются такие меры, как повышение ввозных пошлин на алюминий, директивы госкомпаниям о закупках российского алюминия, а также условие для машиностроителей использовать компоненты из российских алюминиевых сплавов для получения субсидий, кроме того, ожидается утверждение новых правил по проектированию и применению алюминия в электроснабжении зданий и строительстве мостов и расширение использования металла в авиации, писало издание со ссылкой на представителя Козака в июле.