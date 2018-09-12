Росавиация усомнилась в качестве работы Utair по обеспечению безопасности

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Кремль ответил на отказ Японии от мирного договора без предварительных условий

Япония в вопросе заключения мирного договора с Россией отталкивается от своих позиций, Москва и Токио продолжат обсуждать эту тему в конструктивном ключе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя отказ Токио от предложенного Владимиром Путиным мирного договора без предварительных условий.

В среду на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Путин предложил премьеру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор без предварительных условий до конца года. Территориальный спор с Японией по Курильским островам президент предложил отложить: «А потом, на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы». Вскоре после завершения пленарного заседания ВЭФа генеральный секретарь правительства Японии Йосихидэ Суга заявил, что позиция японского руководства по вопросу заключения мирного договора с Россией не изменилась.

«Понятно, что могут быть нюансы у наших японских партнеров, понятно, что каждый отталкивается от своих позиций, но вы знаете, что президент Путин настроен на решение этой проблемы, он высоко ценит усилия премьер-министра Абэ по налаживанию добрых отношений, поэтому совместная работа будет продолжена в конструктивном и добром ключе», – сказал Песков.

На уточняющий вопрос, закрыта ли для Москвы проблема территориального спора с Японией, Песков ответил: «Это неуместный вопрос. Отсутствие мирного договора между Российской Федерацией и Японией является проблемой как для Москвы, так и для Токио, и обе стороны намерены искать решение этой проблемы». Песков отметил, что Путин еще не обсуждал свое предложение непосредственно с Абэ.

Москва и Токио не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны с 1945 г. из-за спора о принадлежности южной части Курильских островов. В декабре 2016 г. Путин и Абэ договорились начать переговоры по налаживанию на Южных Курилах совместной хозяйственной деятельности двух стран.

Спорные острова: между Россией и Японией