Росавиация усомнилась в качестве работы Utair по обеспечению безопасности
Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что ведомство не устраивает система управления безопасностью полетов в авиакомпаниях группы Utair. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Есть так называемые системы управления безопасностью полетов – видимо, эта система в авиакомпании Utair недостаточно эффективна», – заявил руководитель Росавиации.
Он заметил, что авиакомпания выполняет и самолетные перевозки, и вертолетные. «Необходимо принять корректирующие меры для упорядочения своей деятельности», – добавил он. Нерадько напомнил, что ранее Utair уже пыталась принять такие меры, разделив общий бизнес на пассажирские авиалинии и вертолетные услуги. Однако, по его словам, «эти меры недостаточно эффективны».
В августе у Utair произошло сразу два крушения. 4 августа в Красноярском крае разбился вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании. Это произошло из-за столкновения лопастей с грузом на внешней подвеске другого вертолета. Погибли 15 пассажиров и трое членов экипажа. В ночь с 31 августа на 1 сентября Boeing 737 Utair выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы сразу после приземления в Сочи, у самолета загорелись оба крыла. На борту находились 166 пассажиров, из них пострадали 18 человек. Один из сотрудников аэропорта, который участвовал в эвакуации, скончался от сердечного приступа.