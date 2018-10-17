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Суд признал совладельца «Юлмарта» Васинкевича банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал совладельца компании «Юлмарт» Михаила Васинкевича банкротом и ввел процедуру реструктуризации долгов. Это следует из документов в картотеке арбитражных дел. Постановление пока не опубликовано.

Другой совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин подал иск о банкротстве Васинкевича в январе 2018 г. из-за долга в размере 405 млн руб. «Попытка решить свои финансовые проблемы за счет шантажа мажоритариев и требования у них неадекватной суммы за свой пакет акций «Юлмарта» закончилась тем, чем закончилась. Жадность до добра не доводит», – говорит адвокат Костыгина Олег Сергеев. Сам Васинкевич ранее говорил, что денежные требования искусственно сформированы и предъявляются с целью оказания давления, передает ТАСС.

Костыгин и Август Мейер (контролируют 31,6 и 29,9% владельца «Юлмарта» – компании UHL) разошлись с партнером Михаилом Васинкевичем (38,5%) во мнениях о том, как дальше развивать бизнес. После этого у ритейлера начались проблемы с кредиторами.

В начале октября 2017 г. Смольнинский районный суд отправил Костыгина под домашний арест. Он обвиняется в мошенничестве с кредитом Сбербанка. По версии следствия, чтобы получить деньги, в кредитную организацию были представлены ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта». В сентябре панамская компания Ledaro Investments S.A. (принадлежит председателю совета директоров и основному владельцу «Петербургского нефтяного терминала» Михаилу Скигину) потребовала банкротства «Юлмарта».

Совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин в суде