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Кредиторы Utair лишились госгарантий на 9 млрд рублей из-за банка «Открытие»

Кредиторы авиакомпании Utair лишились госгарантии на 9,4 млрд руб. из-за реорганизации Ханты-Мансийского банка «Открытие», который присоединился к «ФК Открытие». Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника. Информацию изданию подтвердил представитель Минфина. По его словам, госгарантия была прекращена по причине нарушений бенефициаром условий договора.

Речь идет о кредите в 18,9 млрд руб. на семь лет, который в 2015 г. Utair предоставил синдикат банков, одним из которых был Ханты-Мансийский банк Открытие». Под этот кредит правительство выдало госгарантии на 9,45 млрд руб., гарантом выступил Минфин.

В договоре госгарантии есть пункт, что обязательство гаранта прекращаются в случае перехода прав и обязанностей кредитора к другому лицу по любым основаниям, в том числе в случае реорганизации, без предварительного письменного согласия гаранта, говорит один из источников РБК. В августе 2016 г. завершилось присоединение Ханты-Мансийского банка «Открытие» к «ФК Открытие», однако реорганизация не получила согласия Минфина, отмечает РБК. В результате гарантия была прекращена по формальным признакам, уточняет источник издания.

Пресс-служба «Открытия» переадресовала запрос РБК в «Траст», на базе которого создан Банк непрофильных активов и на балансе которого находятся требования по проблемным и непрофильным активам, в том числе и кредиты Utair, напоминает издание. Однако «Траст» отказался отвечать на вопросы РБК.

В пятницу, 21 декабря, Utair не произвела выплаты по кредиту в 18,9 млрд руб. Выплата по другому, 12-летнему синдикату (выдан также в 2015 г., размер – 23 млрд руб.) произведен в срок и в полном объеме, отметила компания. Utair также отметила, что попросила банки реструктурировать синдицированные кредиты, но подробностей не раскрыла.

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