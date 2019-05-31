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ВМЗ резко поднял цены на железнодорожные колеса

Выксунский металлургический завод (ВМЗ, входит в Объединенную металлургическую компанию Анатолия Седых) резко поднял цены на железнодорожные цельнокатные колеса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников среди покупателей таких колес. С середины мая от вагоноремонтных компаний стали поступать уведомления, что услуги ремонта с заменой колесных пар подорожали из-за роста закупочных цен на продукцию ВМЗ. Так, цена ремонта колесной пары СОНК (старая ось – новые колеса) поднялась до 219 000 руб., привел пример один из источников газеты.

Цена цельнокатного колеса формируется контрагентами по результатам открытых аукционов ВМЗ и составляет 95 000 руб., рассказал газете источник в одном из вагоноремонтных предприятий. В Объединенной металлургической компании «Коммерсанту» пояснили, что 95 000 руб. – не цена, заявленная ВМЗ, а среднее предложение победителей торгов. На рынке цельнокатных колес сложилась редкая ситуация, когда из-за отложенного спроса в предыдущие годы нынешние потребности превышают возможности производителей, добавили в Объединенной металлургической компании.

Открытые аукционы, о которых идет речь, ВМЗ весной провел на электронной площадке Газпромбанка. На них сформировалась высокая цена: предложения зачастую превышали 100 000 руб.

В Evraz, втором крупном российском производителе таких колес, отказались комментировать ситуацию. Четыре источника «Коммерсанта» среди покупателей колес говорят, что «Евраз НТМК» цену не поднимал. В РЖД ситуацию также не комментируют.

В 2019–2022 гг. Объединенная металлургическая компания инвестирует 2,3 млрд руб. в модернизацию колесного производства ВМЗ, это позволит увеличить производство колес на 14% до 970 000 шт. в год по сравнению с 2018 г., рассказывал ранее «Ведомостям» представитель компании. Объединенная металлургическая компания – крупнейший производитель колес, его доля на рынке – 55%. Еще 29,7% производит Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова. Чуть более 15% рынка совокупно занимают украинский «Интерпайп» и казахский «Проммашкомплект».