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Boeing нашел покупателя на 737 Max впервые после авиакатастроф

International Airlines Group (IAG), владеющая британской авиакомпанией British Airways и испанской Iberia, заключила соглашение о намерениях приобрести 200 самолетов Boeing 737 Mах, об этом говорится в сообщении авиационного холдинга.

По словам исполнительного директора IAG Уилли Уолша, в холдинге полностью доверяют Boeing и ожидают, что 737 Mах успешно вернется в эксплуатацию в ближайшие месяцы, получив одобрение авиационных контролирующих органов. IAG планирует приобрести самолеты Boeing 737 моделей Mах 8 и Mах 10. В свою очередь, Boeing в пресс-релизе отмечает, что сумма сделки составит более $24 млрд.

Последний раз контракт на поставку таких самолетов был заключен в феврале 2019 г. с компанией Vietjet, которая дозаказала 100 самолетов такого типа по уже существовавшему контракту. Таким образом, подписанный документ является первым шагом к восстановлению поставок Boeing 737 Mах после двух авиакатастроф.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены после крушения двух самолетов такого типа менее чем за год. Первый лайнер разбился в Индонезии в октябре 2018 г., второй – в Эфиопии в марте 2019 г. Всего в этих авиакатастрофах погибло 346 человек. Boeing признал, что лайнеры могли разбиться из-за сбоя в системе Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS), помогающей пилотам управлять судном и предупреждающей о неисправности датчиков угла атаки. Как сообщало Associated Press, Boeing нашел недочеты в работе автоматических систем лайнера 737 Mах еще в 2017 г., но не собирался исправлять их до 2020 г. После двух катастроф корпорация даже задумалась о переименовании самолетов типа 737 Max для исправления репутации.