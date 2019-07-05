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«Татнефть» купит у Neste российские АЗС и терминал в Петербурге

«Татнефть» и финский производитель топлива Neste подписали соглашение, по которому российская компания приобретет розничнно-топливный бизнес Neste, говорится в сообщении «Татнефти». Речь идет о 75 АЗС и терминале в Санкт-Петербурге. Как обещают стороны, после совершения сделки рознично-сбытовая сеть продолжит работать под брендом Neste еще минимум пять лет.

Сумму сделки «Татнефть» и Neste не раскрывают. Стороны ожидают, то сделка будет завершена к концу года. Neste объяснила причину продажи желанием сосредоточиться на развитии бизнеса в Финляндии и странах Балтии, где у компании более 1000 АЗС. «Татнефть» отметила, что северо-западный регион, где сосредоточен розничный бизнес Neste, является приоритетным для компании, а покупка отвечает стратегии довести до 50% продажи производимого топлива на внутреннем рынке.

У «Татнефти» сейчас более 600 собственных автозаправочных станций, компания является четвертой крупнейшей розничной сетью АЗС.

По итогам прошлого года «Татнефть» получила почти на треть больше выручки, чем в 2017 г.: 933,8 млрд руб., EBITDA выросла на 58% до 294 млрд руб., а чистая прибыль почти удвоилась до 211,7 млрд руб. – максимум за пять лет. Наиболее крупными держателями акций «Татнефти» являются ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (59,55%) и АО «Центральный депозитарий Республики Татарстан» (30,45%).