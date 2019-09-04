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«Коммерсантъ»: Росгеология может получить статус шельфовой госкорпорации

Росгеология может стать государственной корпорацией для управления нераспределенными шельфовыми лицензиями в Арктике. Об этом говорится в проекте доклада министра энергетики Александра Новака президенту Владимиру Путину, пишет «Коммерсантъ».

По предложению Новака у специально созданной госкорпорации либо Росгеологии, привлеченной к управлению лицензиями, должно остаться не менее 50% в проектах на шельфе. Пресс-служба министерства не ответила на запрос «Коммерсанта».

Росгеология давно пытается получить статус госкорпорации, пишет газета: это может позволить холдингу добиться увеличения государственного финансирования. Несмотря на наличие госзаказа, финансовое положение Росгеологии ухудшилось, что приводит к неисполнению контрактов, рассказали «Коммерсанту» несколько источников в отрасли.

Как отмечает «Коммерсантъ», документ подготовлен в качестве ответа на обращение к Путину вице-премьера Юрия Трутнева. Как писал РБК, в конце июля Трутнев написал Путину письмо, в котором заявил о срыве госкомпаниями сроков развития российского шельфа и предложил допустить к работе на нем иностранные и частные компании. Он также отметил, что у местной госкомпании должна остаться доля в 30% в проектах на шельфе.

В 2012 г. право на доступ к шельфу получили только государственные компании с пятилетним опытом работы. Под этот критерий попали «Газпром» и «Роснефть». В апреле президент Владимир Путин сообщил, что вопрос о доступе частных компаний к шельфу обсуждается. 26 августа на совещании у Трутнева и вице-премьера Дмитрия Козака было принято решение, согласно которому правительство подготовит законопроект, который разрешит работать на арктическом шельфе частным компаниям.