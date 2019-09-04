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S7 за месяц собрала деньги на посадку миллиона деревьев в Сибири

Авиакомпания S7 Airlines (входит в S7 Group) за месяц собрала средства на посадку 1 млн деревьев в Сибири, где с первой половины июля горят леса. Об этом говорится на сайте перевозчика.

S7 Airlines перечисляла с каждого проданного авиабилета на рейсы по сибирским направлениям 100 руб. Деревья планируется высадить за два года: сначала в Коченевском районе Новосибирской области, а после – в Иркутской области. Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области уже выделена территория посадки, отмечает авиакомпания. За развитием проекта можно будет следить на сайте s7.ru.

Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке начались в первой половине июля, до сих пор их не удалось полностью потушить. Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд руб., а общую площадь горящих лесов – в более 1,1 млн га. Greenpeace оценивал площадь лесных пожаров в 4 млн га. Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным: «Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно».

Пожары в Сибири